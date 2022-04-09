Великобритания возьмет шефство над Киевом и областью после войны - Зеленский
Суббота, 9 апреля 2022, 22:22
Великобритания готова по окончании войны России против Украины взять шефство над восстановлением Киева и Киевской области.
Источник: обращение президента Владимира Зеленского
Прямая речь: "Борис Джонсон (премьер Великобритании – ред.) был сегодня очень конкретным и в ответах на мои вопросы, впрочем, как и всегда.
И уже определились с ним, какую помощь окажет Великобритания послевоенному восстановлению Украины. Британцы готовы взять шефство над восстановлением Киева и Киевской области".
Что предшествовало: Джонсон прибыл в Киев с визитом в субботу.
В частности, он прошелся по Киеву с президентом Владимиром Зеленским.