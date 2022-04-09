Великобритания возьмет шефство над Киевом и областью после войны - Зеленский

Владимир Зеленский и Борис Джонсон в Киеве 9 апреля, фото ОП

Великобритания готова по окончании войны России против Украины взять шефство над восстановлением Киева и Киевской области.

Источник: обращение президента Владимира Зеленского

Прямая речь: "Борис Джонсон (премьер Великобритании – ред.) был сегодня очень конкретным и в ответах на мои вопросы, впрочем, как и всегда.

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И уже определились с ним, какую помощь окажет Великобритания послевоенному восстановлению Украины. Британцы готовы взять шефство над восстановлением Киева и Киевской области".

Что предшествовало: Джонсон прибыл в Киев с визитом в субботу.

В частности, он прошелся по Киеву с президентом Владимиром Зеленским.