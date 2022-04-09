Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Чтобы посчитать жертв в Буче, нужно еще две недели – Монастырский

Мазуренко Алена Суббота, 9 апреля 2022, 23:34

Министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил, что, чтобы посчитать количество жертв в Бучанском районе, нужно еще будет как минимум 2 недели.

Источник: министр внутренних дел Денис Монастырский

Прямая речь: "Идет разбор завалов и обследование домов в городах и поселках Киевской области. Из-под руин извлекают тела погибших.

Как минимум, нужно еще две недели, чтобы деблокировать руины, и это будет только первый этап. Только тогда мы сможем назвать первое число погибших в этих населенных пунктах".

Детали: По его словам, с начала войны Нацполиция открыла более 4200 производств по нарушению россиянами законов и обычаев войны.

Параллельно 17 групп пиротехников ГСЧС обследуют территорию.

За прошедшие сутки обнаружили более 6500 взрывоопасных предметов. Они работают над разминированием вместе с иностранными специалистами и ВСУ.

ВИДЕО ДНЯ

Прямая речь: "Мы запустили новую инициативу: привлекаем волонтеров-спасателей, которые помогают в этих городах разбирать завалы. За последние 24 часа мы получили более 5000 запросов от желающих приобщиться".

Темы: МВДРосcиявойна
Главное сегодня

Сводка штаба: Россия готовит провокацию в Приднестровье, чтобы обвинить Украину

Около 200 священников УПЦ МП хотят церковного трибунала для патриарха Кирилла

Кличко не исключает следующей попытки россиян "взять Киев за 2 дня"

Макрон выигрывает первый тур президентских выборов во Франции – экзит-пол

В правительстве Словакии подтвердили переговоры с Украиной о продаже гаубиц "Zuzana"

Лукашенко с Путиным полетят на Дальний Восток, будут обсуждать Украину

Все новости...
МВД
Монастырский о предателях в системе МВД: единичные случаи
В Киевской области уже зафиксировали 1200 военных преступлений РФ
МВД: Безопасны лишь несколько улиц в Буче, остальные города еще зачищают
Последние новости
07:30
фотоАтака под Золотым отбита, россияне обстреляли каждый город Луганщины – Гайдай
07:12
Макрон и Ле Пен вышли во второй тур выборов президента Франции: официальные результаты
06:47
Сводка штаба: Россия готовит провокацию в Приднестровье, чтобы обвинить Украину
05:57
За неделю в Киевской области обезврежено 11 тысяч боеприпасов – председатель ОВА
05:04
В Бузовой под Киевом обнаружили могилу с погибшими украинцами – британская разведка
04:30
фотоВ Вене зажгли тысячу свечей в память о жертвах войны России в Украине
03:50
"Стратегическая ошибка Путина": Финляндия и Швеция готовы присоединиться к НАТО летом – СМИ
03:15
Президент наградил государственными наградами еще 18 защитников Украины
02:50
Выборы во Франции: в Тулузе были задержаны активистки Femen
02:18
Пограничники сообщили о ситуации с очередями на пунктах пропуска
Все новости...