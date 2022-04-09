Чтобы посчитать жертв в Буче, нужно еще две недели – Монастырский

Министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил, что, чтобы посчитать количество жертв в Бучанском районе, нужно еще будет как минимум 2 недели.

Источник: министр внутренних дел Денис Монастырский

Прямая речь: "Идет разбор завалов и обследование домов в городах и поселках Киевской области. Из-под руин извлекают тела погибших.

Как минимум, нужно еще две недели, чтобы деблокировать руины, и это будет только первый этап. Только тогда мы сможем назвать первое число погибших в этих населенных пунктах".

Детали: По его словам, с начала войны Нацполиция открыла более 4200 производств по нарушению россиянами законов и обычаев войны.

Параллельно 17 групп пиротехников ГСЧС обследуют территорию.

За прошедшие сутки обнаружили более 6500 взрывоопасных предметов. Они работают над разминированием вместе с иностранными специалистами и ВСУ.

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Прямая речь: "Мы запустили новую инициативу: привлекаем волонтеров-спасателей, которые помогают в этих городах разбирать завалы. За последние 24 часа мы получили более 5000 запросов от желающих приобщиться".