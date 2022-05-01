Враг создает условия для наступления на Николаев и Кривой Рог – сводка
Российские военные проводят боевые действия, которые выходят на административные границы Херсонской области и создают благоприятные условия для наступления на города Николаев и Кривой Рог.
Источник: Генштаб ВСУ
Дословно: "Для наращивания темпов наступательной операции командование вооруженными силами Российской Федерации продолжает принимать меры по усилению ударного потенциала своих войск.
В приграничные с Украиной районы железнодорожными путями перебрасывается снятое с хранения в Западном, Центральном, Восточном военных округах и северном флоте вооружение и военная техника".
Детали: На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не предпринимал. Существенных изменений в ситуации по указанным направлениям не произошло.
Определенные подразделения вооруженных сил Республики Беларусь продолжают прикрытие границы в Брестской и Гомельской областях.
Сохраняется угроза нанесения противником ракетных ударов по объектам военной и гражданской инфраструктуры по всей территории Украины с территории республики Беларусь, а также осуществление противником провокаций на указанном участке государственной границы Украины.
На Северском направлении подразделения врага совершили обстрелы позиций наших войск с территории Брянской области.
На Слобожанском направлении группировка противника продолжает наносить авиационные удары и огненное поражение артиллерией по Харькову. Оккупанты проводят наступательные действия в направлениях Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск.
Продолжается усиление ударной группировки противника. В определенные районы перемещено до 300 единиц вооружения и военной техники и прибыло около тысячи мобилизованных лиц с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.
В целях противовоздушного прикрытия наступающих войск в четырех определенных районах противник развернул два зенитно-ракетных дивизиона вооруженных ЗРК "Бук-М2" и ЗРК "Тор-М".
На Донецком и Таврическом направлениях группировка войск противника ведет активные действия вдоль всего участка линии столкновения. Враг пытается производить авиационные удары и огненное артиллерийское поражение позиций украинских войск.
На Лиманском направлении противник ведет наступление в направлении Крымки и Александровки.
На Попаснянском направлении оккупанты проводят штурмовые действия в направлении Новотошковское - Орехово. Закрепляются на достигнутых рубежах. В целях недопущения маневра наших сил и средств осуществляют их блокировку в определенных районах.
На Кураховском направлении, при поддержке артиллерии, враг пытается прорвать оборону наших подразделений в направлении Оленевка – Новомихайловка.
На Южнобужском направлении противник ведет боевые действия с целью выхода на административные границы Херсонской области и создания благоприятных условий для наступления на Николаев и Кривой Рог.
За сутки подразделениями противовоздушной обороны поражено 9 воздушных целей: два самолета Су-25 и семь БпЛА.
Только на территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты 9 атак врага, уничтожены восемь танков, одна артиллерийская система, двадцать четыре единицы боевой бронированной техники, одна специальная машина и пять автомобилей (два топливозаправщика включительно).