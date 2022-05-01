Россияне похитили депутата Новой Каховки
Воскресенье, 1 мая 2022, 10:11
Каховская городская территориальная громада в Херсонской области сообщила о похищении российскими военными депутата Игоря Протоковило.
Источник: горсовет в Facebook
Детали: Известно, что 19 апреля из собственного дома военные РФ забрали депутата Новокаховского городского совета, руководителя дачного поселка Игоря Протоковило (1989 г.р.).
Реклама:
В настоящее время его местонахождение неизвестно.
Напомним: 30 апреля в городе Каховка российские оккупанты похитили из дома директора школы.
ВИДЕО ДНЯ