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Россияне похитили депутата Новой Каховки

Роман ПетренкоВоскресенье, 1 мая 2022, 10:11

Каховская городская территориальная громада в Херсонской области сообщила о похищении российскими военными депутата Игоря Протоковило.

Источник: горсовет в Facebook

Детали: Известно, что 19 апреля из собственного дома военные РФ забрали депутата Новокаховского городского совета, руководителя дачного поселка Игоря Протоковило (1989 г.р.).

В настоящее время его местонахождение неизвестно.

Напомним: 30 апреля в городе Каховка российские оккупанты похитили из дома директора школы.

Темы: Херсонская областьоккупацияпленныевойна
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