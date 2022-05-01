Россияне находятся в полусотне километров от Кривого Рога – глава администрации города
Российские оккупанты совершают артиллерийские обстрелы населенных пунктов в 50 километрах от Кривого Рога с захваченной территории Херсонской области.
Источник: глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул
Прямая речь Вилкула: "Линия боестолкновений находится в Херсонской области – это 50 км от города. Протяженность линии фронта составляет более 100 километров.
Сегодня орки вели артиллерийский огонь по районам населенных пунктов Осокоровки, Трудолюбовки, Князевки и Таврийского".
Детали: Оккупант ведут огонь из минометов, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня. Кроме того, по словам Вилкула, враг применяет кассетные и фосфорные боеприпасы по местам, где есть плотная жилая застройка, что прямо запрещено международными конвенциями.
Вилкул рассказал, что в течение последней недели российские оккупанты пытались совершить штурм позиций Вооруженных сил, чтобы выйти на уровень административного предела Херсонской и Днепропетровской областей.
Такие попытки враг предпринимал в направлении сел Заградовка и Ивановка. Однако попытки оккупантов были неудачными, и ВСУ наносили сокрушительный ответный удар.
В Кривом Роге проводятся работы по созданию оборонных заграждений и конструкций, но детали нельзя сообщать из соображений безопасности.
Вилкул отметил отдельно, что ежесуточно в город прибывает около 1000 вынужденных переселенцев с временно захваченных территорий южных областей Украины.
Предыстория:
- Ранее Вилкул заявлял, что в ближайшее время российские оккупанты могут попытаться совершить наступление на Кривой Рог, чтобы оцепить город.
- 28 апреля ВСУ уничтожили склады с боеприпасами и около 70 военнослужащих РФ в селе Большая Александровка недалеко от Криворожья.