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Россияне находятся в полусотне километров от Кривого Рога – глава администрации города

Денис КарловскийВоскресенье, 1 мая 2022, 21:08
Россияне находятся в полусотне километров от Кривого Рога – глава администрации города
карта: institute for the study of war

Российские оккупанты совершают артиллерийские обстрелы населенных пунктов в 50 километрах от Кривого Рога с захваченной территории Херсонской области.

Источник: глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул

Прямая речь Вилкула: "Линия боестолкновений находится в Херсонской области – это 50 км от города. Протяженность линии фронта составляет более 100 километров.

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Сегодня орки вели артиллерийский огонь по районам населенных пунктов Осокоровки, Трудолюбовки, Князевки и Таврийского".

Детали: Оккупант ведут огонь из минометов, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня. Кроме того, по словам Вилкула, враг применяет кассетные и фосфорные боеприпасы по местам, где есть плотная жилая застройка, что прямо запрещено международными конвенциями.

Вилкул рассказал, что в течение последней недели российские оккупанты пытались совершить штурм позиций Вооруженных сил, чтобы выйти на уровень административного предела Херсонской и Днепропетровской областей.

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Такие попытки враг предпринимал в направлении сел Заградовка и Ивановка. Однако попытки оккупантов были неудачными, и ВСУ наносили сокрушительный ответный удар.

В Кривом Роге проводятся работы по созданию оборонных заграждений и конструкций, но детали нельзя сообщать из соображений безопасности.

Вилкул отметил отдельно, что ежесуточно в город прибывает около 1000 вынужденных переселенцев с временно захваченных территорий южных областей Украины.

Предыстория:

  • Ранее Вилкул заявлял, что в ближайшее время российские оккупанты могут попытаться совершить наступление на Кривой Рог, чтобы оцепить город.
  • 28 апреля ВСУ уничтожили склады с боеприпасами и около 70 военнослужащих РФ в селе Большая Александровка недалеко от Криворожья.

Темы: Кривой РогДнепропетровская областьВилкулбоевые действия
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