Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Оккупанты планируют наступление на Кривой Рог – Вилкул

Мазуренко Алена Воскресенье, 24 апреля 2022, 22:41

Начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, оккупанты готовятся к наступлению на город, возможно, "в ближайшие дни". 

Источник: Вилкул в Telegram

Прямая речь: "Враг проводит формирование наступательного ударного формирования на нашем направлении в Херсонской области. В ближайшие дни мы ждем их возможного перехода в наступление.

Но мы знаем про них больше, чем им кажется, мы понимаем все их планы, и мы полностью готовы к любому развитию ситуации".

Детали: По словам Вилкула, готов гарнизон города, готовы все воинские части, в Кривом Роге построили глубокоэшелонированную оборону и многоступенчатые укрепрайоны.

Продолжается работа по усилению всех линий обороны города: "Если вы видите, что где-то что-то пилится, режется, копается или строится, то не надо бегать вокруг, снимать и звонить во все службы. А тем более выкладывать это все в интернет".

Также Вилкул сообщил, что продолжается работа по помощи в эвакуации людей из прифронтовой зоны: "Кривой Рог дает автобусы, "скорые", мы обеспечили помощь медиков, социальных работников".

ВИДЕО ДНЯ

Прямая речь: "За последние три дня по разным направлениям удалось эвакуировать более 5000 жителей Херсонской области.

Для тех, кто остается переночевать в Кривом Роге и поехать дальше, мы организуем ночлег. Для тех, кто остается у нас подольше, подготовленно расселение в школах, садиках, терцентрах. Всего через Кривой Рог прошло уже более 100 тысяч переселенцев, 50 тысяч находятся в городе сейчас".

Темы: Кривой РогВилкулвойнаоккупация
Главное сегодня

Херсон: российские оккупанты заняли здание горсовета, мэрия приостановила работу

фотоПриднестровье: в здании "госбезопасности" в Тирасполе прогремели взрывы - росСМИ

Из российского плена освободили украинского пилота

СБУ ответила пропаганде РФ: Нет планов убивать Соловьева, сам захлебнется

Ракетные удары по Винницкой области: 5 погибших, много раненых

Путин и ФСБ где-то нашли "неонацистов, готовивших убийство" пропагандиста Соловьева

Все новости...
Кривой Рог
"АрселорМиттал Кривой Рог" частично возобновил производство
Россияне обстреляли деревню в Криворожском районе
Захватчики били "Смерчами": детали обстрела Кривого Рога
Последние новости
20:41
Швеция получила обещания о защите от Британии и США на период подачи заявки в НАТО - СМИ
20:35
опросКогда закончится война: украинцы назвали свои ожидания
20:33
Херсон: российские оккупанты заняли здание горсовета, мэрия приостановила работу
20:20
Благодаря искусственному интеллекту на блокпостах задержали 200 боевиков – МВД
20:16
Словакия думает о добыче урана, чтобы уменьшить ядерную зависимость от России
20:14
Азербайджан не будет платить за российский газ в рублях – SOCAR
20:07
опрос84% украинцев считают, что "простые россияне" виноваты в войне
20:03
"Некого собирать в пакеты": в Кременной оккупанты и коллаборанты подорвались в мэрии – Гайдай
19:59
Немецкая компания подала запрос в правительство на поставку Украине танков Leopard - СМИ
19:50
фотоУкрпочта анонсировала новую марку
Все новости...