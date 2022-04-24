Начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, оккупанты готовятся к наступлению на город, возможно, "в ближайшие дни".

Источник: Вилкул в Telegram

Прямая речь: "Враг проводит формирование наступательного ударного формирования на нашем направлении в Херсонской области. В ближайшие дни мы ждем их возможного перехода в наступление.

Но мы знаем про них больше, чем им кажется, мы понимаем все их планы, и мы полностью готовы к любому развитию ситуации".

Детали: По словам Вилкула, готов гарнизон города, готовы все воинские части, в Кривом Роге построили глубокоэшелонированную оборону и многоступенчатые укрепрайоны.

Продолжается работа по усилению всех линий обороны города: "Если вы видите, что где-то что-то пилится, режется, копается или строится, то не надо бегать вокруг, снимать и звонить во все службы. А тем более выкладывать это все в интернет".

Также Вилкул сообщил, что продолжается работа по помощи в эвакуации людей из прифронтовой зоны: "Кривой Рог дает автобусы, "скорые", мы обеспечили помощь медиков, социальных работников".

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Прямая речь: "За последние три дня по разным направлениям удалось эвакуировать более 5000 жителей Херсонской области.

Для тех, кто остается переночевать в Кривом Роге и поехать дальше, мы организуем ночлег. Для тех, кто остается у нас подольше, подготовленно расселение в школах, садиках, терцентрах. Всего через Кривой Рог прошло уже более 100 тысяч переселенцев, 50 тысяч находятся в городе сейчас".