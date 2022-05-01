Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

На востоке за день отбили 10 атак, за неделю – больше 60

Катерина ТищенкоВоскресенье, 1 мая 2022, 22:17
На востоке за день отбили 10 атак, за неделю – больше 60
Иллюстративное фото Генштаба ВСУ

На Донецком и Луганском направлениях в воскресенье военные ООС отразили 10 атак врага, а также уничтожили десятки единиц техники противника.

Источник: Операция объединенных сил, оперативно-тактическая группировка "Восток"

Дословно: "Украинские защитники уничтожили 2 танка, 17 артиллерийских систем, 38 единиц боевой бронированной и 10 единиц автомобильной техники противника.

Реклама:

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 7 беспилотных летательных аппаратов".

Детали: В то же время бойцы оперативно-тактической группировки "Восток" отразили 5 вражеских атак. Также было обнаружено место хранения боекомплекта оккупантов, после чего артиллерийские подразделения нанесли огневое поражение.

В результате боев бойцами группировки было уничтожено: 57 человек личного состава врага, 1 танк, 5 БМП, 5 БТР, 2 МТЛБ, 6 артиллерийских систем, 3 АТТ и 4 БПЛА.

ВИДЕО ДНЯ

Всего за неделю военнослужащие группировки Объединенных сил отбили 63 вражеских атаки, а также уничтожили 45 танков, 43 артиллерийские системы, 4 единицы специальной, 149 единиц боевой бронированной техники, 6 боевых специальных машин, 3 единицы специальной инженерной техники, 68 единиц автомобильной техники, в том числе 8 топливозаправщиков и 4 зенитных установки врага.

Подразделениями ПВО сбиты 6 самолетов, 32 беспилотных летательных аппарата и 2 крылатых ракеты российских оккупантов.

Темы: Объединенные силы на ДонбассеДонбассвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

По мнению Туска блокада украинской границы скоро прекратится

Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Все новости...
Объединенные силы на Донбассе
Зеленский уволил командующего объединенных сил
Объединенные силы показали, как сбивали российские вертолеты в субботу
На Донбассе ВСУ уничтожили более 20 единиц техники и 30 оккупантов
Последние новости
18:42
Более высокие налоги для ФЛП и превращение таможенников в следователей: Правительство утвердило Стратегию нацдоходов
18:32
Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин
18:24
Из Латвии выдворят минимум 1213 россиян, не выполнивших требований миграционного закона
18:11
Сменится руководитель Тернопольской ОВА: правительство согласовало увольнение Труша
18:08
Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко
17:59
Поворозник: На участке "Лыбедская" – "Демеевская" по сути построят новый тоннель
17:58
С 2024 года в Украине бесплодие будут лечить за государственный счет
17:52
Депутаты предлагают ввести в Украине День благодарения Богу
17:51
Судоходный гигант Hapag-Lloyd решил обходить Красное море на фоне атак йеменских хуситов
17:51
Почти 300 человек погибли от мин с начала большой войны — ГСЧС
Все новости...
Реклама: