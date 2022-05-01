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На востоке за день отбили 10 атак, за неделю – больше 60

Катерина ТищенкоВоскресенье, 1 мая 2022, 22:17
Иллюстративное фото Генштаба ВСУ

На Донецком и Луганском направлениях в воскресенье военные ООС отразили 10 атак врага, а также уничтожили десятки единиц техники противника.

Источник: Операция объединенных сил, оперативно-тактическая группировка "Восток"

Дословно: "Украинские защитники уничтожили 2 танка, 17 артиллерийских систем, 38 единиц боевой бронированной и 10 единиц автомобильной техники противника.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 7 беспилотных летательных аппаратов".

Детали: В то же время бойцы оперативно-тактической группировки "Восток" отразили 5 вражеских атак. Также было обнаружено место хранения боекомплекта оккупантов, после чего артиллерийские подразделения нанесли огневое поражение.

В результате боев бойцами группировки было уничтожено: 57 человек личного состава врага, 1 танк, 5 БМП, 5 БТР, 2 МТЛБ, 6 артиллерийских систем, 3 АТТ и 4 БПЛА.

Всего за неделю военнослужащие группировки Объединенных сил отбили 63 вражеских атаки, а также уничтожили 45 танков, 43 артиллерийские системы, 4 единицы специальной, 149 единиц боевой бронированной техники, 6 боевых специальных машин, 3 единицы специальной инженерной техники, 68 единиц автомобильной техники, в том числе 8 топливозаправщиков и 4 зенитных установки врага.

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Подразделениями ПВО сбиты 6 самолетов, 32 беспилотных летательных аппарата и 2 крылатых ракеты российских оккупантов.

Темы: Объединенные силы на ДонбассеДонбассвойна
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