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Лавров признал, что "победных" успехов армии РФ к 9 мая не ожидается

Светлана КизиловаВоскресенье, 1 мая 2022, 23:20
Сергей Лавров и Владимир Путин, фото Getty Images

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российские военные не будут "искусственно подгонять" военные действия в Украине под какую-то дату, включая День победы 9 мая. При этом Москва хочет, чтобы Украина добровольно прекратила сопротивление.

Источник: Лавров в интервью итальянской телекомпании "Медиасет", цитаты из которого публикуют РИА Новости и ТАСС

Детали: Российский высокопоставленный чиновник анонсировал, что РФ будет "торжественно отмечать 9 мая".

При этом он добавил, что темпы наступления на территории Украины "не зависят от дат", а провал путинской "спецоперации" он попытался объяснить тем, что российская армия якобы "минимизирует любые риски" для украинских граждан и российских военных.

Потери России в войне с Украиной по состоянию на 1 мая
Потери России в войне с Украиной по состоянию на 1 мая
Инфографика УП

Российский министр напомнил, что "в Советском Союзе была традиция - обязательно к какому-то празднику сделать что-то крупное, громкое", и дал понять, что к 9 мая 2022 года армия РФ ничего подобного не сделает.

Жителей заблокированного Россией Мариуполя, которые прячутся от бомбежек армии РФ в подвалах "Азовстали", Лавров назвал вероятными "западными офицерами и наемниками".

Также Лавров говорил и о президенте Владимире Зеленском. По его словам, российская сторона не требует, чтобы Зеленский сдался, но требует, чтобы он отдал приказ армии и украинцам "прекратить сопротивление".

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Напомним:

  • Российские оккупанты из-за потерь на поле боя были вынуждены планировать меньшее количество военной техники на параде в Москве. В то же время враг нагнал подкрепление на Харьковщину и пытается усилить давление на Донбассе.
  • Потери РФ в войне с Украиной составляют 23 тысяч личного состава, около 200 самолетов и более 1 тысячи танков.

Темы: ЛавровЗеленский9 маявойна
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