Главы МИД Германии и Нидерландов прибыли с визитом - посетили Бучу и Ирпень

Министры иностранных дел Германии и Нидерландов прибыли 10 мая с визитом в Украину.

Об этом сообщает "Европейская правда".

По данным Tagesschau, глава МИД Германии Анналена Бербок начала визит с Бучи. Министра сопровождала генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

В Буче, среди прочего, Бербок пообщалась с местным сообществом, которое рассказало ей свидетельство о зверствах россиян.

Бербок стала первым членом немецкого правительства, посещающим украинскую столицу после нападения России 24 февраля.

Глава МИД Нидерландов в своем Twitter опубликовал фото из освобожденного Ирпеня. По его словам, позже вместе с Анналеной Бербок у них запланированы встречи с членами украинского правительства.

This morning I arrived in #Kyiv for meetings with the Ukrainian government, together with my colleague @Abaerbock. Started my visit in #Irpin, a suburb of Kyiv. 1/3 pic.twitter.com/OZeXf3M66k