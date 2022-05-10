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Главы МИД Германии и Нидерландов прибыли с визитом - посетили Бучу и Ирпень

Вторник, 10 мая 2022, 13:12

Министры иностранных дел Германии и Нидерландов прибыли 10 мая с визитом в Украину.

Об этом сообщает "Европейская правда".

По данным Tagesschau, глава МИД Германии Анналена Бербок начала визит с Бучи. Министра сопровождала генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

В Буче, среди прочего, Бербок пообщалась с местным сообществом, которое рассказало ей свидетельство о зверствах россиян.

Бербок стала первым членом немецкого правительства, посещающим украинскую столицу после нападения России 24 февраля.

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Глава МИД Нидерландов в своем Twitter опубликовал фото из освобожденного Ирпеня. По его словам, позже вместе с Анналеной Бербок у них запланированы встречи с членами украинского правительства.

"Разбомбленные дома и здания иллюстрируют влияние войны на жизнь мужчин, женщин и детей, здесь живущих. Эти действия не могут оставаться безнаказанными. Нидерланды полны решимости установить истину и достичь справедливости", - написал глава МИД Нидерландов.

По его словам, Нидерланды вносят свой вклад в расследование Международного уголовного суда и следственной комиссии ООН, а также за счет направления группы судебно-медицинских экспертов в Украину.

Темы: БучаГерманияНидерланды
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