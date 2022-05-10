Главы МИД Германии и Нидерландов прибыли с визитом - посетили Бучу и Ирпень

Министры иностранных дел Германии и Нидерландов прибыли 10 мая с визитом в Украину.

Об этом сообщает "Европейская правда".

По данным Tagesschau, глава МИД Германии Анналена Бербок начала визит с Бучи. Министра сопровождала генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

В Буче, среди прочего, Бербок пообщалась с местным сообществом, которое рассказало ей свидетельство о зверствах россиян.

Vater Andrej zeigt Außenministerin Baerbock ein Video von ermordeten Menschen aus seiner Gemeinde in #Butcha. Unfassbare Gräueltaten, von denen die Welt erfahren muss, sagt der Geistliche. #ukraine pic.twitter.com/tdawxbBC34 — Katrin Eigendorf (@KEigendorf) May 10, 2022

Бербок стала первым членом немецкого правительства, посещающим украинскую столицу после нападения России 24 февраля.

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Глава МИД Нидерландов в своем Twitter опубликовал фото из освобожденного Ирпеня. По его словам, позже вместе с Анналеной Бербок у них запланированы встречи с членами украинского правительства.

This morning I arrived in #Kyiv for meetings with the Ukrainian government, together with my colleague @Abaerbock. Started my visit in #Irpin, a suburb of Kyiv. 1/3 pic.twitter.com/OZeXf3M66k — Wopke Hoekstra (@WBHoekstra) May 10, 2022

"Разбомбленные дома и здания иллюстрируют влияние войны на жизнь мужчин, женщин и детей, здесь живущих. Эти действия не могут оставаться безнаказанными. Нидерланды полны решимости установить истину и достичь справедливости", - написал глава МИД Нидерландов.

По его словам, Нидерланды вносят свой вклад в расследование Международного уголовного суда и следственной комиссии ООН, а также за счет направления группы судебно-медицинских экспертов в Украину.