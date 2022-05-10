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Глави МЗС Німеччини і Нідерландів прибули з візитом - відвідали Бучу та Ірпінь

Вівторок, 10 травня 2022, 13:12

Міністри закордонних справ Німеччини та Нідерландів прибули 10 травня з візитом до України.

Про це повідомляє "Європейська правда".

За даними Tagesschau, глава МЗС Німеччини Анналена Бербок почала візит з Бучі. Міністра супроводжувала генеральний прокурор України Ірина Венедіктова.

У Бучі, серед іншого, Бербок поспілкувалась з місцевою громадою, яка розповіла їй свідчення про звірства росіян.

Бербок стала першим членом німецького уряду, який відвідує українську столицю після нападу Росії 24 лютого.

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Глава МЗС Нідерландів у своєму Twitter опублікував фото зі звільненого Ірпеня. За його словами, пізніше разом з Анналеною Бербок у них заплановані зустрічі з членами українського уряду.

"Розбомблені будинки і будівлі ілюструють вплив війни на життя чоловіків, жінок і дітей, що тут живуть. Ці дії не можуть залишатися безкарними. Нідерланди сповнені рішучості встановити істину і досягти справедливості", - написав глава МЗС Нідерландів.

За його словами, Нідерланди роблять свій внесок у розслідування Міжнародного кримінального суду та слідчої комісії ООН, а також за рахунок направлення групи судово-медичних експертів до України.

Теми: БучаНімеччинаНідерланди
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