Глави МЗС Німеччини і Нідерландів прибули з візитом - відвідали Бучу та Ірпінь

Міністри закордонних справ Німеччини та Нідерландів прибули 10 травня з візитом до України.

Про це повідомляє "Європейська правда".

За даними Tagesschau, глава МЗС Німеччини Анналена Бербок почала візит з Бучі. Міністра супроводжувала генеральний прокурор України Ірина Венедіктова.

Реклама:

У Бучі, серед іншого, Бербок поспілкувалась з місцевою громадою, яка розповіла їй свідчення про звірства росіян.

Бербок стала першим членом німецького уряду, який відвідує українську столицю після нападу Росії 24 лютого.

Глава МЗС Нідерландів у своєму Twitter опублікував фото зі звільненого Ірпеня. За його словами, пізніше разом з Анналеною Бербок у них заплановані зустрічі з членами українського уряду.

This morning I arrived in #Kyiv for meetings with the Ukrainian government, together with my colleague @Abaerbock. Started my visit in #Irpin, a suburb of Kyiv. 1/3 pic.twitter.com/OZeXf3M66k