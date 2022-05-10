Глави МЗС Німеччини і Нідерландів прибули з візитом - відвідали Бучу та Ірпінь

Міністри закордонних справ Німеччини та Нідерландів прибули 10 травня з візитом до України.

Про це повідомляє "Європейська правда".

За даними Tagesschau, глава МЗС Німеччини Анналена Бербок почала візит з Бучі. Міністра супроводжувала генеральний прокурор України Ірина Венедіктова.

У Бучі, серед іншого, Бербок поспілкувалась з місцевою громадою, яка розповіла їй свідчення про звірства росіян.

Vater Andrej zeigt Außenministerin Baerbock ein Video von ermordeten Menschen aus seiner Gemeinde in #Butcha. Unfassbare Gräueltaten, von denen die Welt erfahren muss, sagt der Geistliche. #ukraine pic.twitter.com/tdawxbBC34 — Katrin Eigendorf (@KEigendorf) May 10, 2022

Бербок стала першим членом німецького уряду, який відвідує українську столицю після нападу Росії 24 лютого.

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Глава МЗС Нідерландів у своєму Twitter опублікував фото зі звільненого Ірпеня. За його словами, пізніше разом з Анналеною Бербок у них заплановані зустрічі з членами українського уряду.

This morning I arrived in #Kyiv for meetings with the Ukrainian government, together with my colleague @Abaerbock. Started my visit in #Irpin, a suburb of Kyiv. 1/3 pic.twitter.com/OZeXf3M66k — Wopke Hoekstra (@WBHoekstra) May 10, 2022

"Розбомблені будинки і будівлі ілюструють вплив війни на життя чоловіків, жінок і дітей, що тут живуть. Ці дії не можуть залишатися безкарними. Нідерланди сповнені рішучості встановити істину і досягти справедливості", - написав глава МЗС Нідерландів.

За його словами, Нідерланди роблять свій внесок у розслідування Міжнародного кримінального суду та слідчої комісії ООН, а також за рахунок направлення групи судово-медичних експертів до України.