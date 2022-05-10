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В Харьковской области ВСУ освободили 4 населенных пункта – Генштаб

Катерина ТищенкоВторник, 10 мая 2022, 18:24
В Харьковской области ВСУ освободили 4 населенных пункта – Генштаб
разбитая техника оккупантов, фото Генштаба

В Харьковской области Силы обороны Украины освободили населенные пункты Черкасские Тишки, Русские Тишки, Рубежное и Байрак.

Источник: Генштаб ВСУ по состоянию на 18 часов

Дословно: "В результате слаженных действий личного состава подразделений Сил обороны Украины в Харьковской области освобождены населенные пункты Черкасские Тишки, Русские Тишки, Рубежное и Байрак".

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Детали: Генштаб сообщает, что враг наращивает темпы проведения стратегической наступательной операции в Восточной операционной зоне. Оказывает огневое влияние вдоль всей линии столкновения и в глубине обороны украинских войск. Наибольшая активность оккупантов наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях.

Сохраняется высокая вероятность нанесения ракетных ударов по объектам гражданской и военной инфраструктуры.

На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не предпринимал. Отмечалось перемещение военной техники вооруженных сил Беларуси в рамках проверки боевой готовности и завершения ротации отдельных подразделений, привлекаемых к усилению охраны украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях.

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На Северском направлении враг продолжает обеспечивать усиленную охрану украино-российской границы в Брянской и Курской областях. Совершил обстрелы из минометов в приграничных районах участков местности вблизи населенных пунктов Карповичи и Сеньковка Черниговской области.

На Слобожанском направлении противник активных наступательных действий не производил. Продолжает принимать меры по перегруппировке имеющихся подразделений. Осуществляет инженерно-фортификационное оборудование передовых позиций, усиливает систему противовоздушной обороны, увеличивает систему медицинского обеспечения.

С целью недопущения продвижения подразделений Сил обороны Украины и усиления своих войск враг дополнительно переместил на территорию Харьковской области до пятисот мобилизованных лиц с временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.

На Изюмском направлении враг продолжал создавать благоприятные условия для перехода в наступление, для чего пополнял запасы боеприпасов и материально-технических средств, проводил инженерное оборудование передовых позиций и усилил воздушную разведку.

На Северодонецком направлении продолжаются безуспешные попытки установления контроля над Рубежным.

Враг совершает штурмовые действия в районах населенных пунктов Нижнее, Тошковка, Орехово Луганской области, успеха не имеет.

Противник пытается закрепиться в районе населенного пункта Александровка, совершает штурмовые действия в районе населенного пункта Шандриголово Донецкой области, успеха не имеет.

На Донецком направлении оккупанты предпринимали попытку штурмовых действий в направлениях города Марьинка, населенных пунктов Каменка Ясиноватского района и Новомихайловка Покровского района Донецкой области. Успеха не имели.

В городе Мариуполь противник продолжает сосредоточивать основные усилия на блокировке и уничтожении украинских подразделений в районе завода "Азовсталь". При поддержке огня артиллерии и танков производит штурмовые действия.

На Запорожском и Южнобужском направлениях обстановка существенных изменений не претерпела.

На территории Приднестровского региона Молдовы продолжает действовать усиленный уровень террористической угрозы. Мобилизационные мероприятия на местности региона не проводятся, местные вооруженные формирования и оперативная группа российских войск продолжают находиться в повышенной степени боевой готовности.

Противник продолжает нести потери на территории Украины. Так, по имеющейся информации, подразделения 138-й отдельной механизированной бригады 6-й общевойсковой армии западного военного округа из-за значительных потерь на территории Харьковской области выведены на восстановление с территории Украины в район города Белгород РФ. Значительная часть личного состава воинской службы контракту написала рапорты на увольнение.

Темы: Харьковская областьВооруженные силывойна
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