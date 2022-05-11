Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Россия препятствует поискам ЕС альтернативных поставщиков газа

Среда, 11 мая 2022, 06:54
во время переговоров в Алжире, фото: МИД РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров со своим коллегой из Алжира и президентом страны Рамтане Ламамрой, чтобы обсудить газовый вопрос и ситуацию в Украине.

Источник: The Guardian, Associated Press, ZN.UA

Детали: Лавров посетил Алжир, когда Европа пытается обеспечить альтернативные поставки энергии.

"Мы очень ценим объективную и взвешенную позицию Алжира по украинскому вопросу", – сказал Лавров журналистам после встречи со своим коллегой Ламамрой и президентом Теббуном.

В последние недели Европа активно ведет переговоры с альтернативными импортерами голубого топлива, тогда как российская сторона всячески препятствует переговорному процессу.

Италия, Испания и другие страны-члены Европейского Союза рассматривали Алжир как поставщика, стремясь сократить зависимость от российской нефти и газа.

ВИДЕО ДНЯ

Однако Алжир неоднократно отмечал, что ему нет возможности удовлетворить такой спрос в краткосрочной перспективе.

Согласно данным, приведенным Associated Press, Алжир является основным поставщиком газа в Европу, снабжая 11% своего импорта по сравнению с 47% из России.

Отвечая на вопрос о поставках газа, Лавров сказал, что Россия, Алжир и другие экспортеры газа считают, что мы должны уважать уже достигнутые соглашения.

Кроме того, Лавров добавил, что стороны обсудили "углубление военно-технического сотрудничества".

В числе обсуждения была и война в Украине. Лавров сообщил, что проинформировал Теббуна "о последних событиях военной операции" в Украине.

Темы: РосcиягазЕвропа
Главное сегодня

Россия глушит передачу GPS-сигналов и атакует спутники на орбите

Киев предлагает обменять тяжелораненых военных с "Азовстали" на пленных россиян

Война закончится, когда Украина вернет все свое – Зеленский

ВСУ освободили еще один населенный пункт в Харьковской области – сводка Генштаба

Украине нужно от 500 до 600 млрд евро на реконструкцию - Еврокомиссия

Зеленский присвоил звание Героя Украины легендарному летчику

Все новости...
Росcия
ЕС разрабатывает план компенсации Венгрии за согласие запретить нефть из России - СМИ
В Белгородской области РФ ввели "желтый" уровень террористической опасности
Война в Украине: армия РФ отстает на 2 недели от планов Путина – Пентагон
Последние новости
23:08
МИД предупреждает другие страны, что зерно от РФ может быть украдено в Украине
23:03
"Вы сами подтолкнули": президент Финляндии ответил Кремлю на вступление в НАТО
22:59
Стала вдовой после трех дней в браке: история любви защитников на "Азовстали"
22:47
фотоВ Камышевахе Запорожской области россияне запустили полтора десятка ракет: 1 погибший
22:45
дополненоПолтавщина: РФ нанесла ракетный удар с самолета
22:30
ВИДЕОЗеленский поблагодарил США за ленд-лиз и отдельно 40 миллиардов долларов
22:28
На встрече G7 обсуждали гарантии безопасности для Украины – Зеленский
22:27
Российские хакеры пытались "положить" сайты итальянского Сената и Минобороны
22:07
РФ ввела санкции против немецкого Газпрома
22:02
Как войти на информационную страницу ЗНО-2022: МОН запускает "горячую линию"
Все новости...