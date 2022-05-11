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Россия препятствует поискам ЕС альтернативных поставщиков газа

Среда, 11 мая 2022, 06:54
Россия препятствует поискам ЕС альтернативных поставщиков газа
во время переговоров в Алжире, фото: МИД РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров со своим коллегой из Алжира и президентом страны Рамтане Ламамрой, чтобы обсудить газовый вопрос и ситуацию в Украине.

Источник: The Guardian, Associated Press, ZN.UA

Детали: Лавров посетил Алжир, когда Европа пытается обеспечить альтернативные поставки энергии.

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"Мы очень ценим объективную и взвешенную позицию Алжира по украинскому вопросу", – сказал Лавров журналистам после встречи со своим коллегой Ламамрой и президентом Теббуном.

В последние недели Европа активно ведет переговоры с альтернативными импортерами голубого топлива, тогда как российская сторона всячески препятствует переговорному процессу.

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Италия, Испания и другие страны-члены Европейского Союза рассматривали Алжир как поставщика, стремясь сократить зависимость от российской нефти и газа.

Однако Алжир неоднократно отмечал, что ему нет возможности удовлетворить такой спрос в краткосрочной перспективе.

Согласно данным, приведенным Associated Press, Алжир является основным поставщиком газа в Европу, снабжая 11% своего импорта по сравнению с 47% из России.

Отвечая на вопрос о поставках газа, Лавров сказал, что Россия, Алжир и другие экспортеры газа считают, что мы должны уважать уже достигнутые соглашения.

Кроме того, Лавров добавил, что стороны обсудили "углубление военно-технического сотрудничества".

В числе обсуждения была и война в Украине. Лавров сообщил, что проинформировал Теббуна "о последних событиях военной операции" в Украине.

Темы: РосcиягазЕвропа
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