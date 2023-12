Россия препятствует поискам ЕС альтернативных поставщиков газа

Министр иностранных дел России Сергей Лавров со своим коллегой из Алжира и президентом страны Рамтане Ламамрой, чтобы обсудить газовый вопрос и ситуацию в Украине.

Источник: The Guardian, Associated Press, ZN.UA

Детали: Лавров посетил Алжир, когда Европа пытается обеспечить альтернативные поставки энергии.

Реклама:

"Мы очень ценим объективную и взвешенную позицию Алжира по украинскому вопросу", – сказал Лавров журналистам после встречи со своим коллегой Ламамрой и президентом Теббуном.

В последние недели Европа активно ведет переговоры с альтернативными импортерами голубого топлива, тогда как российская сторона всячески препятствует переговорному процессу.

Италия, Испания и другие страны-члены Европейского Союза рассматривали Алжир как поставщика, стремясь сократить зависимость от российской нефти и газа.

Однако Алжир неоднократно отмечал, что ему нет возможности удовлетворить такой спрос в краткосрочной перспективе.

Согласно данным, приведенным Associated Press, Алжир является основным поставщиком газа в Европу, снабжая 11% своего импорта по сравнению с 47% из России.

Отвечая на вопрос о поставках газа, Лавров сказал, что Россия, Алжир и другие экспортеры газа считают, что мы должны уважать уже достигнутые соглашения.

Кроме того, Лавров добавил, что стороны обсудили "углубление военно-технического сотрудничества".

Fruitful meeting today with my colleague Minister Sergey Lavrov, within the framework of the regular political consultations, focused on our joint efforts to further bilateral & multilateral cooperation as 🇩🇿 and 🇷🇺 mark the 60th anniversary of their diplomatic relations. pic.twitter.com/BsZ6FT0eId