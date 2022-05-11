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Росія перешкоджає пошукам ЄС альтернативних постачальників газу

Середа, 11 травня 2022, 06:54
Росія перешкоджає пошукам ЄС альтернативних постачальників газу
під час переговорів в Алжирі, фото: МЗС РФ

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров зі своїм колегою з Алжиру і президентом країни Рамтане Ламамрою, аби обговорити газове питання і ситуацію в Україні.

Джерело: The Guardian, Associated Press, ZN.UA

Деталі: Лавров відвідав Алжир, коли Європа намагається забезпечити альтернативні поставки енергії.

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"Ми дуже цінуємо об’єктивну та виважену позицію Алжиру щодо українського питання", – сказав Лавров журналістам після зустрічі зі своїм колегою Ламамрою та президентом Теббуном.

Останніми тижнями Європа активно веде переговори з альтернативними імпортерами блакитного палива, тоді як російська сторона усіляко перешкоджає переговорному процесу.

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Італія, Іспанія та інші країни-члени Європейського Союзу розглядали Алжир як постачальника, прагнучи скоротити залежність від російської нафти та газу.

Проте Алжир неодноразово наголошував, що йому не має можливості задовольнити такий попит у короткостроковій перспективі.

Згідно з даними, наведеними Associated Press, Алжир є основним постачальником газу в Європу, забезпечуючи 11% свого імпорту в порівнянні з 47% з Росії.

Відповідаючи на запитання про поставки газу, Лавров сказав, що Росія, Алжир та інші експортери газу "вважають, що ми повинні поважати вже досягнуті угоди".

Крім того, Лавров додав, що сторони обговорили "поглиблення військово-технічного співробітництва".

Серед тем обговорення була й війна в Україні. Лавров повідомив, що поінформував Теббуна "про останні події військової операції" в Україні.

Теми: РосіягазЄвропа
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