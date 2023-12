Росія перешкоджає пошукам ЄС альтернативних постачальників газу

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров зі своїм колегою з Алжиру і президентом країни Рамтане Ламамрою, аби обговорити газове питання і ситуацію в Україні.

Джерело: The Guardian, Associated Press, ZN.UA

Деталі: Лавров відвідав Алжир, коли Європа намагається забезпечити альтернативні поставки енергії.

Реклама:

"Ми дуже цінуємо об’єктивну та виважену позицію Алжиру щодо українського питання", – сказав Лавров журналістам після зустрічі зі своїм колегою Ламамрою та президентом Теббуном.

Останніми тижнями Європа активно веде переговори з альтернативними імпортерами блакитного палива, тоді як російська сторона усіляко перешкоджає переговорному процесу.

Італія, Іспанія та інші країни-члени Європейського Союзу розглядали Алжир як постачальника, прагнучи скоротити залежність від російської нафти та газу.

Проте Алжир неодноразово наголошував, що йому не має можливості задовольнити такий попит у короткостроковій перспективі.

Згідно з даними, наведеними Associated Press, Алжир є основним постачальником газу в Європу, забезпечуючи 11% свого імпорту в порівнянні з 47% з Росії.

Відповідаючи на запитання про поставки газу, Лавров сказав, що Росія, Алжир та інші експортери газу "вважають, що ми повинні поважати вже досягнуті угоди".

Крім того, Лавров додав, що сторони обговорили "поглиблення військово-технічного співробітництва".

Fruitful meeting today with my colleague Minister Sergey Lavrov, within the framework of the regular political consultations, focused on our joint efforts to further bilateral & multilateral cooperation as 🇩🇿 and 🇷🇺 mark the 60th anniversary of their diplomatic relations. pic.twitter.com/BsZ6FT0eId