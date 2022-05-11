Путин готовится к затяжной войне – глава разведки США

Разведывательное сообщество США считает, что война президента России Владимира Путина в Украине, вероятно, станет "более непредсказуемой и эскалационной" в ближайшие месяцы.

Об этом заявила Конгрессу директор национальной разведки Аврил Хейнс, пишет "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

Выступая во вторник перед сенатским Комитетом по вооруженным силам, Хейнс обрисовала мрачную и неопределенную картину следующего этапа путинского вторжения.

Она сказала, что его следующий шаг будет трудно предсказать отчасти потому, что "Путин сталкивается с несоответствием между его амбициями и текущим потенциалом обычных вооружений России".

Хейнс сказала, что ситуация на местах может "повысить вероятность того, что президент Путин примет более решительные меры", включая "введение военного положения, переориентацию промышленного производства или потенциально эскалацию военных действий".

По ее словам, разведывательное сообщество не верит, что Путин применит ядерное оружие, если только не почувствует, что есть угроза существованию России.

Генерал-лейтенант Скотт Берриер, глава Разведывательного управления Министерства обороны, также отдельно заявил, что США не ожидают, что Россия в ближайшее время применит тактическое или боевое ядерное оружие.

ВИДЕО ДНЯ

Хейнс также заявила, что цели Путина простираются далеко за пределы Донбасса. "Даже если они добьются успеха, мы не уверены, что боевые действия на Донбассе фактически положат конец войне", — сказал она.

В ближайшей перспективе Путин, по ее словам, хочет захватить Донецкую и Луганскую области, взять под контроль город Херсон и потенциально расширить сухопутный путь в непризнанное Приднестровье.

Но разведывательное сообщество считает, что для достижения Приднестровья Путину потребуется провести полную мобилизацию внутри России, чего он до сих пор не предпринял.

"Поскольку и Россия, и Украина считают, что они могут продолжать добиваться прогресса в военном отношении, мы не видим жизнеспособного пути переговоров, по крайней мере, в краткосрочной перспективе", — сказала Хейнс.

Напомним, Палата представителей Конгресса США одобрила помощь Украине более чем на $40 миллиардов.