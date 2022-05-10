Путин готов к ядерной эскалации, если его поражение в Украине станет очевидным – глава спецслужб США

По мнению главы национальной разведки США Эврил Хэйнс, российский президент Владимир Путин готов применить тактическое ядерное оружие на территории Украины, если поражение его войск в Украине невозможно будет скрыть.

Источник: the Guardian с докладом Хэйнс на слушаниях комитета вооруженных сил Сената США

Прямая речь Хэйнс: "Мы считаем, что ощущение неизбежности поражения в Украине (Путин может воспринять как угрозу своему политическому выживанию – ред.), или если НАТО фактически будет вмешиваться или готово вмешаться, тогда, очевидно, он это будет воспринимать как экзистенциальную угрозу России".

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Детали: Чиновница добавила, что разведывательные агентства смогут увидеть заранее подготовку к ядерному удару со стороны России. Прежде всего, это возможная передислокация вооружения, способного переносить ядерные боезраяды.

Разведка США считает, что на данном этапе Путин не готов к эскалации войны с использованием тактического ядерного оружия.

Риторика о возможном применении ядерного оружия нужна Кремлю для того, чтобы напугать Запад и оттолкнуть от дальнейшей поддержки и помощи Украине. Однако, в восприятии Путина, западные лидеры в большинстве своем проигнорировали его угрозы.

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Поэтому в Кремле рассуждают о том, чтобы в ближайшее время провести учения войск стратегического сдерживания с публичным запуском ракет наземного и морского базирования, а также вылетами ядерной авиации. Подобные планы предполагают создать более угрожающие сигналы западным политикам и разведывательным агентствам.

Главным расчетом Кремля на данный момент является то, что западные правительства будут постепенно ослаблять поддержку Украины из-за внутренних проблем, в частности роста цен и перебоев поставок продуктов питания и горючего.

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