Путин готов к ядерной эскалации, если его поражение в Украине станет очевидным – глава спецслужб США
По мнению главы национальной разведки США Эврил Хэйнс, российский президент Владимир Путин готов применить тактическое ядерное оружие на территории Украины, если поражение его войск в Украине невозможно будет скрыть.
Источник: the Guardian с докладом Хэйнс на слушаниях комитета вооруженных сил Сената США
Прямая речь Хэйнс: "Мы считаем, что ощущение неизбежности поражения в Украине (Путин может воспринять как угрозу своему политическому выживанию – ред.), или если НАТО фактически будет вмешиваться или готово вмешаться, тогда, очевидно, он это будет воспринимать как экзистенциальную угрозу России".
Детали: Чиновница добавила, что разведывательные агентства смогут увидеть заранее подготовку к ядерному удару со стороны России. Прежде всего, это возможная передислокация вооружения, способного переносить ядерные боезраяды.
Разведка США считает, что на данном этапе Путин не готов к эскалации войны с использованием тактического ядерного оружия.
Риторика о возможном применении ядерного оружия нужна Кремлю для того, чтобы напугать Запад и оттолкнуть от дальнейшей поддержки и помощи Украине. Однако, в восприятии Путина, западные лидеры в большинстве своем проигнорировали его угрозы.
Поэтому в Кремле рассуждают о том, чтобы в ближайшее время провести учения войск стратегического сдерживания с публичным запуском ракет наземного и морского базирования, а также вылетами ядерной авиации. Подобные планы предполагают создать более угрожающие сигналы западным политикам и разведывательным агентствам.
Главным расчетом Кремля на данный момент является то, что западные правительства будут постепенно ослаблять поддержку Украины из-за внутренних проблем, в частности роста цен и перебоев поставок продуктов питания и горючего.
Предыстория:
- Хэйнс также заявила, что Путин хочет начать боевые действия на новом фронте в Приднестровье, чтобы оттянуть часть украинской армии, а также ввести военное положение в России, чтобы объявить всеобщую мобилизацию. Из-за демонстрационных действий в Приднестровье в Одесской области объявили планы о призыве еще двух тысяч бойцов в батальоны территориальной обороны.
- По данным издания Financial Times, западные правительства уже сомневаются в готовности России к ядерной эскалации, а потому ускорили поставки тяжелого вооружения в Украину.
- У руководства Североатлантического альянса нет данных, что Россия готовит ядерный удар по Украине. Директор ЦРУ Уильям Бернс так же заявил об отсутствии наглядных доказательств подготовки ядерного удара по Украине.