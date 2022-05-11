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Россияне снова обстреляли Черниговщину – из минометов

Валентина РоманенкоСреда, 11 мая 2022, 10:58
иллюстративное фото ГПСУ

Российские военные в очередной раз обстреляли территорию украинской Черниговщины – из минометов.

Источник: Государственная пограничная служба Украины, председатель Черниговской ОВ Вячеслав Чаус

Детали: По данным пограничников, 16 выстрелов из миномета 82-мм калибра, выпущенных со стороны российского села Новые Юрковичи, разорвались недалеко от одного из пограничных сел Городнянского района Черниговщины.

В результате обстрела пострадавших нет.

Прямая речь Чауса: "В 6 утра совершен очередной минометный обстрел нашей территории с территории москальской мразоты. Враг постоянно это делает. Поэтому у меня большая просьба, особенно к жителям приграничных районов области, будьте осторожны.

Также помним, что ракеты летают над Украиной. Поэтому будьте бдительны и соблюдайте требования защиты. Если сирена, если есть сообщение о тревоге - прячьтесь в укрытие".

Напомним: Из-за продолжающейся агрессии Российской Федерации, периодических обстрелов врага и с целью недопущения провокаций на Черниговщине ввели дополнительные временные режимные ограничения.

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Ранее такие же ограничения были введены в пограничье Сумщины. Они будут действовать на время действия военного положения или до принятия обратного решения об отмене.

Темы: Черниговская областьвойнаПограничная служба
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