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Росіяни знову обстріляли Чернігівщину - з мінометів

Валентина РоманенкоСереда, 11 травня 2022, 10:58
Росіяни знову обстріляли Чернігівщину - з мінометів
ілюстративне фото ДПСУ

Російські військові вчергове обстріляли територію української Чернігівщини – з мінометів.

Джерело: Державна прикордонна служба України, голова Чернігівської ОВА В'ячелав Чаус

Деталі: За даними прикордонників, 16 пострілів з міномету 82-мм калібру, випущених з боку російського села Нові Юрковичі, розірвалися неподалік одного з прикордонних сіл Городнянського району Чернігівщини.

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Внаслідок обстрілу постраждалих немає.

Пряма мова Чауса: "О 6 ранку здійснено черговий мінометний обстріл нашої території з території москальської мразоти. Ворог постійно це робить. Тому у мене велике прохання, особливо до мешканців прикордонних районів області, будьте, будь-ласка обережні.

Також пам’ятаємо про те, що ракети літають над Україною. Тому будьте пильними і дотримуйтеся вимог захисту. Якщо сирена, якщо є повідомлення про тривогу — ховайтеся в укриття".

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Через агресію Російської Федерації, що триває, періодичні обстріли ворога та з метою недопущення провокацій на Чернігівщині запровадили додаткові тимчасові режимні обмеження.

Раніше такі самі обмеження було запроваджено в прикордонні на Сумщині. Вони будуть чинними на час дії воєнного стану або до ухвалення зворотнього рішення про скасування.

Теми: Чернігівська областьвійнаПрикордонна служба
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