Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Росіяни знову обстріляли Чернігівщину - з мінометів

Валентина РоманенкоСереда, 11 травня 2022, 10:58
ілюстративне фото ДПСУ

Російські військові вчергове обстріляли територію української Чернігівщини – з мінометів.

Джерело: Державна прикордонна служба України, голова Чернігівської ОВА В'ячелав Чаус

Деталі: За даними прикордонників, 16 пострілів з міномету 82-мм калібру, випущених з боку російського села Нові Юрковичі, розірвалися неподалік одного з прикордонних сіл Городнянського району Чернігівщини.

Внаслідок обстрілу постраждалих немає.

Пряма мова Чауса: "О 6 ранку здійснено черговий мінометний обстріл нашої території з території москальської мразоти. Ворог постійно це робить. Тому у мене велике прохання, особливо до мешканців прикордонних районів області, будьте, будь-ласка обережні.

Також пам’ятаємо про те, що ракети літають над Україною. Тому будьте пильними і дотримуйтеся вимог захисту. Якщо сирена, якщо є повідомлення про тривогу — ховайтеся в укриття".

Нагадаємо: Через агресію Російської Федерації, що триває, періодичні обстріли ворога та з метою недопущення провокацій на Чернігівщині запровадили додаткові тимчасові режимні обмеження.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше такі самі обмеження було запроваджено в прикордонні на Сумщині. Вони будуть чинними на час дії воєнного стану або до ухвалення зворотнього рішення про скасування.

Теми: Чернігівська областьвійнаПрикордонна служба
Головне сьогодні

Війна закінчиться, коли Україна поверне все своє – Зеленський

ЗСУ звільнили ще один населений пункт на Харківщині – зведення Генштабу

Україні потрібно від 500 до 600 млрд євро на реконструкцію - Єврокомісія

Зеленський присвоїв звання Героя України легендарному льотчику

У Нацгвардії назвали втрати за час війни

У Зеленського заявляють про покращення ситуації з бензином

Усі новини...
Чернігівська область
Росіяни знову обстріляли прикордоння Сумщини та Чернігівщини
Прикордонники посилюють режимні обмеження на Чернігівщині
Росіяни "привітали" Сумщину з Днем перемоги віялом ракет і залпами артилерії
Останні новини
20:27
Історія війни і полону одного російського окупанта - відео
20:26
Прем’єр Італії: США і Росія мають говорити для завершення війни
20:24
Війна закінчиться, коли Україна поверне все своє – Зеленський
20:20
Російська нафта за 10 доларів. Як це можливо?
20:13
Уламок пройшов крізь увесь мозок: як лікарі врятували життя 9-річній Софійці
20:11
Одещина: окупанти вдарили ракетою, обійшлося без жертв
20:01
Найбільша у світі мережа торгівлі діамантами RapNet не торгуватиме камінням з РФ
19:44
Використання росіянами надзвукових ракет не зіграло вагомої ролі – Пентагон
19:44
США закликали Росію розблокувати українські порти задля експорту продовольства
19:30
Атаки окупантів на нафтобази завдали Україні $230 мільйонів збитків
Усі новини...