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ГУР: Россия отправляет на войну выпускников училищ, в Генштабе – противостояние

Елена РощинаСреда, 11 мая 2022, 14:56
Иллюстрация ГУР

По данным украинской военной разведки, российские власти планируют бросить на войну в Украину новоиспеченных десантников, как только они выпустятся из училищ, а между тем среди генералов РФ нарастает противостояние.

Источник: Главное управление разведки Министерства обороны Украины

Дословно: "Пока отсутствуют признаки намерений Кремля завершить войну в Украине в ближайшее время. В то же время, продолжаются попытки проводить так называемую "скрытую мобилизацию". 

Проводится активная агитационная кампания, а также направление в зону боевых действий выпускников и курсантов военных училищ. Подобным образом пополняется состав десантных подразделений, понесших значительные потери на фронте.

В частности, из запланированного на 25 июня выпуска Рязанского высшего воздушнодесантного командного училища им. Маргелова" большинство выпускников запланировано сразу отправить в районы оперативного назначения на территории Украины".

Детали: По данным украинских разведчиков, в войне против Украины ВС РФ уже привлекли почти 45% количества автомобилей бригад материально-технического обеспечения (2600 из 6000).

Оставшуюся часть автомобилей обеспечения стремятся сохранить для логистического обеспечения в случае возникновения других чрезвычайных ситуаций.

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В настоящее время парк автомобильной техники оккупанты пытаются пополнить за счет угнанных в Украине машин, добавляют в ГУР.

Дословно: "Пробуксовка "специальной военной операции" стала катализатором усиления скрытого противостояния внутри российского генералитета. В частности, в Генеральном штабе.

Расхождения и скрытая конкурентная борьба между группами в Генштабе существовали еще задолго до начала войны. Но последние провалы и попытки других центров силы в российском истеблишменте возложить на военных всю полноту ответственности за неудачи привели к резкому обострению противостояния".

Темы: войнаразведкаРосcиямобилизация
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