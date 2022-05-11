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США призвали Россию разблокировать украинские порты для экспорта продовольствия

"Европейская правда"Среда, 11 мая 2022, 19:44

Государственный департамент США призвал Россию прекратить блокаду Черного моря и не провоцировать глобальные продовольственные проблемы срывом экспорта из Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

"Украина - критически важный экспортер сельскохозяйственной продукции и ключевое звено в глобальной системе снабжения продовольствием. Блокада России не дает вывозить эти товары, создавая угрозу недоедания и голода для миллионов людей во всем мире. Блокада должна прекратиться", - заявил он.

Как сообщалось, уже ряд стран – Литва, Германия, Румыния, Канада – помогают Украине наладить новые пути экспорта после того, как привычные маршруты через море стали недоступными.

Темы: СШАРосcияэкспорт
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