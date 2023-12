США призвали Россию разблокировать украинские порты для экспорта продовольствия

Государственный департамент США призвал Россию прекратить блокаду Черного моря и не провоцировать глобальные продовольственные проблемы срывом экспорта из Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

"Украина - критически важный экспортер сельскохозяйственной продукции и ключевое звено в глобальной системе снабжения продовольствием. Блокада России не дает вывозить эти товары, создавая угрозу недоедания и голода для миллионов людей во всем мире. Блокада должна прекратиться", - заявил он.

Ukraine is a critical source of agricultural products and a key link in the global food supply chain. Russia's blockade is preventing these goods from leaving and threatening millions of people around the world with malnutrition and famine. The blockade must end. pic.twitter.com/CGxSL8Cwbr