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США закликали Росію розблокувати українські порти задля експорту продовольства

"Європейська правда"Середа, 11 травня 2022, 19:44

Державний департамент США закликав Росію припинити блокаду Чорного моря та не провокувати глобальні продовольчі проблеми зривом експорту з України.

Як пише "Європейська правда", про це заявив держсекретар Ентоні Блінкен.

"Україна - критично важливий експортер сільськогосподарської продукції і ключова ланка у глобальній системі постачання продовольства. Блокада Росії не дає вивозити ці товари, створюючи загроу недоїдання і голоду для мільйонів людей у всьому світі. Блокада має припинитися", - заявив він. 

Як повідомлялося, вже низка країн - Литва, Німеччина, Румунія, Канада - допомагають Україні налагодити нові шляхи експорту після того, як звичні маршрути через море стали недоступними.


Теми: СШАРосіяекспорт
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