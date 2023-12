США закликали Росію розблокувати українські порти задля експорту продовольства

Державний департамент США закликав Росію припинити блокаду Чорного моря та не провокувати глобальні продовольчі проблеми зривом експорту з України.

Як пише "Європейська правда", про це заявив держсекретар Ентоні Блінкен.

"Україна - критично важливий експортер сільськогосподарської продукції і ключова ланка у глобальній системі постачання продовольства. Блокада Росії не дає вивозити ці товари, створюючи загроу недоїдання і голоду для мільйонів людей у всьому світі. Блокада має припинитися", - заявив він.

Ukraine is a critical source of agricultural products and a key link in the global food supply chain. Russia's blockade is preventing these goods from leaving and threatening millions of people around the world with malnutrition and famine. The blockade must end. pic.twitter.com/CGxSL8Cwbr