В Москве отомстили за своего посла, облив посольство Польши красной краской

Здание у входа в посольство Польши в Москве неизвестные мужчины облили красной краской.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на видеозапись, распространяемую в сети.

На опубликованном видео видно, как мужчины подходят к воротам посольства и заливают красной краской таблицу на одном из зданий, а также окно.

Инцидент изданию Onet подтвердил представитель Министерства иностранных дел Польши Лукаш Ясина.

"Посол подтверждает инцидент. Он ожидает приезда полиции. Табличку с гербом Республики Польша облили" - рассказал Ясина.

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В понедельник, 9 мая, посол России в Польше Сергей Андреев собирался возложить цветы на кладбище советских солдат в Варшаве. Несколько сотен человек вышли на акцию протеста, российского дипломата облили искусственной "кровью".

Сразу после нападения на посла российский МИД потребовал от польских властей немедленно организовать церемонию возложения венков, обеспечив ей "полную защиту от провокаций".

Москва также потребовала от руководства Польши официально извиниться.

Глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что обливание российского посла в Польше искусственной кровью 9 мая является "инцидентом, непременно вызывающим сожаление".