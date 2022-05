В Москве отомстили за своего посла, облив посольство Польши красной краской

Здание у входа в посольство Польши в Москве неизвестные мужчины облили красной краской.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на видеозапись, распространяемую в сети.

На опубликованном видео видно, как мужчины подходят к воротам посольства и заливают красной краской таблицу на одном из зданий, а также окно.

The Polish embassy in #Moscow was doused with red paint. #FCKNZS #fckputin #RussianWarCrimes pic.twitter.com/3iPjE4psSI