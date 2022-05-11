Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В Москве отомстили за своего посла, облив посольство Польши красной краской

"Европейская правда"Среда, 11 мая 2022, 20:54

Здание у входа в посольство Польши в Москве неизвестные мужчины облили красной краской.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на видеозапись, распространяемую в сети.

На опубликованном видео видно, как мужчины подходят к воротам посольства и заливают красной краской таблицу на одном из зданий, а также окно.

Инцидент изданию Onet подтвердил представитель Министерства иностранных дел Польши Лукаш Ясина.

"Посол подтверждает инцидент. Он ожидает приезда полиции. Табличку с гербом Республики Польша облили" - рассказал Ясина.

ВИДЕО ДНЯ

В понедельник, 9 мая, посол России в Польше Сергей Андреев собирался возложить цветы на кладбище советских солдат в Варшаве. Несколько сотен человек вышли на акцию протеста, российского дипломата облили искусственной "кровью".

Сразу после нападения на посла российский МИД потребовал от польских властей немедленно организовать церемонию возложения венков, обеспечив ей "полную защиту от провокаций".

Москва также потребовала от руководства Польши официально извиниться.

Глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что обливание российского посла в Польше искусственной кровью 9 мая является "инцидентом, непременно вызывающим сожаление".

Темы: РосcияПольша
Главное сегодня

ОПЗЖ в Верховной Раде перестала существовать

Сытнику нашли новую должность

У Путина угрожают, что поставка оружия Украине может перерасти в ядерную войну

Россияне ударили крылатой ракетой по Запорожью – ОГА

Солдаты РФ хладнокровно застрелили двух гражданских под Киевом: CNN обнародовала видео

Санкции вынуждают РФ использовать чипы из холодильников в военной технике - министр США

Все новости...
Росcия
Зеленский призывает к превентивным санкциям за угрозы РФ о ядерном оружии
Война закончится, когда Украина вернет все свое – Зеленский
Использование россиянами сверхзвуковых ракет не сыграло значимой роли – Пентагон
Последние новости
15:29
В России просят жестко наказать Латвию за намерение снести памятник "освободителям"
15:23
Nike прекращает сотрудничество с московским "Спартаком"
15:13
Может прийти новый штамм из Китая Радуцкий говорит, что Украина еще не победила COVID-19
15:11
Монумент "Три сестры" на границе Украины, РФ и Беларуси ликвидируют
14:59
Рада одобрила конфискацию имущества россиян и беларусов
14:51
фотоУ Зеленского анонсировали открытие восстановленного моста через Ирпень
14:47
В ОП ждут визита Штайнмайера и Шольца в Киев
14:41
Россия "латает" разбитые в Украине подразделения ржавой техникой 60-х годов – разведка
14:24
У Приват24 произошел сбой в работе
14:20
Кремль отреагировал на решение Финляндии о вступлении в НАТО
Все новости...