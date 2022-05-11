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В Москві помстилися за свого посла, обливши посольство Польщі червоною фарбою

"Європейська правда"Середа, 11 травня 2022, 20:54

Будівлю біля входу до посольства Польщі в Москві невідомі чоловіки облили червоною фарбою. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на відеозапис, поширюваний в мережі.

На опублікованому відео видно, як чоловіки підходять до воріт посольства та заливають червоною фарбою таблицю на одній із будівель та вікно.

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Інцидент виданню Onet підтвердив речник Міністерства закордонних справ Польщі Лукаш Ясіна. 

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"Посол підтверджує інцидент. Він чекає на приїзд поліції. Табличку з гербом Республіки Польща облили" - розповів Ясіна.

У понеділок, 9 травня, посол Росії в Польщі Сергєй Андрєєв збирався покласти квіти на кладовищі радянських солдатів у Варшаві. Кілька сотень людей вийшли на акцію протесту, російського дипломата облили штучною "кров’ю".

Одразу після нападу на посла російське МЗС зажадало від польської влади негайно організувати церемонію покладання вінків, забезпечивши їй "повний захист від провокацій". 

Москва також зажадала від керівництва Польщі офіційно вибачитися.

Глава МЗС Польщі Збігнєв Рау заявив, що обливання російського посла в Польщі штучною кров’ю 9 травня є "інцидентом, який неодмінно викликає жаль".

Теми: РосіяПольща
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