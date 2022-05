В Москві помстилися за свого посла, обливши посольство Польщі червоною фарбою

Будівлю біля входу до посольства Польщі в Москві невідомі чоловіки облили червоною фарбою.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на відеозапис, поширюваний в мережі.

На опублікованому відео видно, як чоловіки підходять до воріт посольства та заливають червоною фарбою таблицю на одній із будівель та вікно.

The Polish embassy in #Moscow was doused with red paint. #FCKNZS #fckputin #RussianWarCrimes pic.twitter.com/3iPjE4psSI