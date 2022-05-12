Враг плотно штурмует Донецкое направление – сводка Генштаба
Противник ведет активное наступление в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля территории Донецкой, Луганской и Херсонской областей и содержания сухопутного коридора с временно оккупированным Крымом.
Источник: утренняя сводка Генштаба ВСУ 12 мая
Детали: На Волынском, Полесском и Северском направлениях определенные подразделения вооруженных сил республики Беларусь продолжают выполнение задач по усилению украино-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях. Сохраняется угроза ракетно-бомбовых ударов по объектам на территории нашего государства с территории Беларуси.
В пунктах пропуска и в приграничных районах Брянской и Курской областей находятся усиленные наряды пограничной службы ФСБ РФ, а также подразделения вооруженных сил Российской Федерации. Кроме того, российские оккупанты совершили артиллерийские обстрелы населенных пунктов в Городнянском районе Черниговской области и нанесли авиационный удар по населенному пункту в Шосткинском районе Сумской области.
На Слобожанском направлении противник осуществляет перегруппировку войск с целью недопущения дальнейшего продвижения наших войск в направлении государственной границы Украины. В районах севернее города Харькова враг обстреливает из артиллерии подразделения наших войск с целью нанесения потерь в живой силе, вооружении и военной технике.
На Славянском направлении оккупанты осуществляют перегруппировку войск для возобновления наступления на Барвинково и Славянск. Для усиления передовых подразделений противник совершил перемещение батальонной тактической группы.
С целью доукомплектования пострадавших подразделений и логистического обеспечения группировки войск противник переместил в определенный район около 300 единиц вооружения и военной техники.
На Донецком направлении подразделения противника пытаются развить наступательные действия на Лиманском, Северодонецком, Бахмутском, Авдеевском и Кураховском направлениях. Основной задачей остается установление полного контроля над Рубежным, захват Лимана и Северодонецка.
На Лиманском направлении враг форсировал реку Северский Донец для введения основных сил и проведения наступления. По направлению на Северск ведет наступление в сторону Зеленой Долины и Новоселовки. Продолжаются боевые действия.
Для обеспечения преодоления водного препятствия агрессор с территории РФ в направлении Кременной опрокинул технику понтонно-мостового парка.
На Северодонецком направлении противник ведет наступление в направлении Кудряшевка, Северодонецк, имеет частичный успех.
На Бахмутском направлении враг ведет штурмовые действия в направлении Первомайска, Камышевахи, боевые действия продолжаются.
На Авдеевском направлении противник ведет штурмовые действия в направлении Новобахмутовка и Новокалиново.
На Кураховском направлении враг наступает в направлениях Степное – Новомихайловка, Славное – Новомихайловка и Александровка – Марьинка. Продолжаются боевые деяния.
В Мариуполе основные усилия оккупантов сосредоточены на блокировании и попытках уничтожения наших подразделений в районе завода "Азовсталь". Противник не прекращает наносить авиационные удары.
На Запорожском направлении враг обстреливал подразделения наших войск из ствольной артиллерии большой мощности и реактивных систем залпового огня.
На Южнобужском и Таврическом направлениях противник пытается улучшить свое тактическое положение.
В Николаевском и Криворожском направлениях враг продолжает артиллерийские обстрелы позиций наших войск. С целью выявления конфигураций в положении Сил обороны противник ведет воздушную разведку, в том числе и с внедрением БпЛА.
Кроме того, в Николаевском направлении, в районе Новой Каховки враг осуществляет подготовку инженерных подразделений к наведению понтонно-мостовых переправ.
На Таврическом направлении русские войска производили пополнение запасов и демонстрационные действия с целью сковывания действий наших войск.
На Бессарабском направлении обстановка существенных изменений не претерпела.
На территории Донецкой и Луганской областей защитниками и защитницами Украины за минувшие сутки отбиты девять атак врага, уничтожены восемь танков, шесть единиц боевой бронированной техники, пять автомобилей и одна зенитная установка противника.
Подразделения противовоздушной обороны сбили четыре БПЛА типа "Орлан-10".
Указано, что противник терпит потери и на других направлениях.