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Враг плотно штурмует Донецкое направление – сводка Генштаба

Валентина РоманенкоЧетверг, 12 мая 2022, 07:20
Враг плотно штурмует Донецкое направление – сводка Генштаба
иллюстративное фото ВСУ

Противник ведет активное наступление в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля территории Донецкой, Луганской и Херсонской областей и содержания сухопутного коридора с временно оккупированным Крымом.

Источник: утренняя сводка Генштаба ВСУ 12 мая

Детали: На Волынском, Полесском и Северском направлениях определенные подразделения вооруженных сил республики Беларусь продолжают выполнение задач по усилению украино-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях. Сохраняется угроза ракетно-бомбовых ударов по объектам на территории нашего государства с территории Беларуси.

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В пунктах пропуска и в приграничных районах Брянской и Курской областей находятся усиленные наряды пограничной службы ФСБ РФ, а также подразделения вооруженных сил Российской Федерации. Кроме того, российские оккупанты совершили артиллерийские обстрелы населенных пунктов в Городнянском районе Черниговской области и нанесли авиационный удар по населенному пункту в Шосткинском районе Сумской области.

На Слобожанском направлении противник осуществляет перегруппировку войск с целью недопущения дальнейшего продвижения наших войск в направлении государственной границы Украины. В районах севернее города Харькова враг обстреливает из артиллерии подразделения наших войск с целью нанесения потерь в живой силе, вооружении и военной технике.

На Славянском направлении оккупанты осуществляют перегруппировку войск для возобновления наступления на Барвинково и Славянск. Для усиления передовых подразделений противник совершил перемещение батальонной тактической группы.

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С целью доукомплектования пострадавших подразделений и логистического обеспечения группировки войск противник переместил в определенный район около 300 единиц вооружения и военной техники.

На Донецком направлении подразделения противника пытаются развить наступательные действия на Лиманском, Северодонецком, Бахмутском, Авдеевском и Кураховском направлениях. Основной задачей остается установление полного контроля над Рубежным, захват Лимана и Северодонецка.

На Лиманском направлении враг форсировал реку Северский Донец для введения основных сил и проведения наступления. По направлению на Северск ведет наступление в сторону Зеленой Долины и Новоселовки. Продолжаются боевые действия.

Для обеспечения преодоления водного препятствия агрессор с территории РФ в направлении Кременной опрокинул технику понтонно-мостового парка.

На Северодонецком направлении противник ведет наступление в направлении Кудряшевка, Северодонецк, имеет частичный успех.

На Бахмутском направлении враг ведет штурмовые действия в направлении Первомайска, Камышевахи, боевые действия продолжаются.

На Авдеевском направлении противник ведет штурмовые действия в направлении Новобахмутовка и Новокалиново.

На Кураховском направлении враг наступает в направлениях Степное – Новомихайловка, Славное – Новомихайловка и Александровка – Марьинка. Продолжаются боевые деяния.

В Мариуполе основные усилия оккупантов сосредоточены на блокировании и попытках уничтожения наших подразделений в районе завода "Азовсталь". Противник не прекращает наносить авиационные удары.

На Запорожском направлении враг обстреливал подразделения наших войск из ствольной артиллерии большой мощности и реактивных систем залпового огня.

На Южнобужском и Таврическом направлениях противник пытается улучшить свое тактическое положение.

В Николаевском и Криворожском направлениях враг продолжает артиллерийские обстрелы позиций наших войск. С целью выявления конфигураций в положении Сил обороны противник ведет воздушную разведку, в том числе и с внедрением БпЛА.

Кроме того, в Николаевском направлении, в районе Новой Каховки враг осуществляет подготовку инженерных подразделений к наведению понтонно-мостовых переправ.

На Таврическом направлении русские войска производили пополнение запасов и демонстрационные действия с целью сковывания действий наших войск.

На Бессарабском направлении обстановка существенных изменений не претерпела.

На территории Донецкой и Луганской областей защитниками и защитницами Украины за минувшие сутки отбиты девять атак врага, уничтожены восемь танков, шесть единиц боевой бронированной техники, пять автомобилей и одна зенитная установка противника.

Подразделения противовоздушной обороны сбили четыре БПЛА типа "Орлан-10".

Указано, что противник терпит потери и на других направлениях.

Темы: война
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