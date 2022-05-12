США передают Украине разведданные быстро, но с определенными ограничениями - WP

США передают в Украину информацию о местонахождении и передвижении российских войск в режиме реального времени, включая спутниковые снимки и отчеты, полученные из конфиденциальных источников.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет The Washington Post со ссылкой на американских и украинских официальных лиц.

"Разведданные очень хорошие. Они сообщают нам, где находятся россияне, чтобы мы могли их поразить", – сказал один украинский чиновник, изображая пальцем падение бомбы на цель.

Издание отмечает, что на практике официальные лица США имеют ограниченный контроль над тем, как украинцы используют военную технику и разведданные.

Поэтому администрация США разработала правила по обмену разведданными, направленные на то, чтобы избежать обострения напряженности в отношениях между Вашингтоном и Москвой.

По словам официальных лиц, правила для сотрудников разведки на рабочем уровне включают два широких запрета на виды информации, которой Соединенные Штаты могут делиться с Украиной.

Во-первых, США не могут предоставлять подробную информацию, которая помогла бы Украине ликвидировать российских руководителей, таких как высшие офицеры или министры. В эту категорию, например, попали начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов и министр обороны Сергей Шойгу.

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Этот запрет не распространяется на офицеров, в том числе генералов, несколько из них погибли на поле боя. Но высокопоставленный представитель Министерства обороны сказал, что хотя правительство США "на бумаге самоограничивается стратегическими лидерами", оно также решило не предоставлять Украине информацию о местонахождении генералов.

Вторая категория запрещенного обмена разведданными – это любая информация, которая может помочь Киеву атаковать российские цели за пределами Украины.

Помимо ограниченных категорий обмена разведывательными данными, в США действует правило, запрещающее предоставлять Украине то, что официальные лица называют "целевой информацией". По словам официальных лиц, Соединенные Штаты не будут сообщать украинским силам, что конкретный российский генерал был замечен в определенном месте, а затем сообщать или помогать Украине нанести по нему удар.

Но США поделятся информацией о расположении, скажем, пунктов управления и контроля – мест, где часто находятся российские офицеры, поскольку это может помочь Украине в обороне, заявили официальные лица.