Силовики предотвратили теракт в Запорожье - СБУ

Служба безопасности Украины сообщает, что предотвратила теракт в Запорожье и задержала его исполнителя.

Источник: спикер СБУ Артем Дехтяренко

Прямая речь: "Злоумышленником оказался житель Днепра, 1966 года рождения. Он хотел посеять хаос и панику в Запорожье и для этого спланировал преступление на объекте массового скопления людей в центре города.

Взрывное устройство изготовило само и замаскировало его под костыль. Он встроил около нее полость пиропатрон, взрывчатое вещество, а для усиления эффекта поражения – начинил взрывчатку элементами поражающего действия: гвоздями и болтами.

Мужчина пытался "запутать следы" и за два дня до запланированной даты теракта прибыл в Запорожье из западного региона.

СБУ удалось раскрыть его преступные намерения и сработать на опережение. Украинская спецслужба задержала его в "подпольном" доме, а взрывчатка была обезврежена".

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Детали: Сообщается, что сейчас продолжаются следственно-оперативные действия, задержания дают показания, отрабатывается версия причастности российских спецслужб к подготовке преступления.