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Спутник показал, как ВСУ атакуют российский корабль возле Змеиного

Ольга ГлущенкоПятница, 13 мая 2022, 07:48
фото: Maxar

Спутниковый снимок от Maxar Technology показал, как украинские военные атакуют ракетой российский корабль у острова Змеиный.

Источник: CNN

Детали: Издание отмечает, что два клуба дыма были видны у российского десантного корабля класса Serna в Черном море, идентифицированного Maxar.

Судно, похоже, совершает резкий поворот, и ракета попадает в воду.

Вблизи острова рядом с другим затонувшим судном видна баржа с тяжелым краном, которую Maxar также идентифицировал как десантный корабль класса Serna.

 

Как корабль затонул, неизвестно, но в воскресенье представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук сообщил, что затонул десантный катер, а также два патрульных катера класса Raptor.

 

Братчук также заявил, что украинские военные уничтожили российский вертолет на острове. Южное оперативное командование Вооруженных сил Украины обнародовало видео, на котором видно, как в воскресенье ракетой уничтожен вертолет.

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CNN сообщает, что в последние недели украинцы неоднократно и успешно уничтожали российские войска и технику на острове.

Братчук заявил в четверг, что российский корабль поддержки "Всеволод Бобров" горит и его буксируют в Севастополь из района острова Змеиный. Однако этот корабль не виден на снимке.

"Пока Россия не подтвердила потерю ни одного из упомянутых кораблей", – указывает издание.

Темы: войнафлот
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