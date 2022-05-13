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Расширение НАТО: президент Финляндии позвонит Путину

"Европейская правда"Пятница, 13 мая 2022, 22:33

Президент Финляндии позвонит своему российскому коллеге Владимиру Путину на фоне намерения страны присоединиться к НАТО.

Об этом Саули Ниинистё заявил в интервью шведскому информационному агентству ТТ, пишет "Европейская правда".

Финский президент хочет заявить Путину, что "ситуация изменилась", и это знают оба лидера.

Когда состоится телефонный разговор, неизвестно. В последний раз президенты разговаривали в марте.

12 мая президент Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министр Санна Марин официально объявили о своей поддержке вступления страны в НАТО.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что членство Финляндии укрепит как альянс, так и саму страну.

Швеция может подать заявку в НАТО уже в понедельник, 16 мая, на следующий день после того, как правящие социал-демократы примут решение.

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Темы: НАТОФинляндияПутин
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