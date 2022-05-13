Розширення НАТО: президент Фінляндії подзвонить Путіну

Президент Фінляндії зателефонує до свого російського колеги Владіміра Путіна на тлі наміру країни приєднатися до НАТО.

Про це Саулі Нііністьо заявив в інтерв'ю шведському інформаційному агентству ТТ, пише "Європейська правда".

Фінський президент хоче заявити Путіну, що "ситуація змінилася", і це знають обидва лідери.

Реклама:

Коли відбудеться телефонна розмова, не відомо. Востаннє президенти розмовляли у березні.

12 травня президент Фінляндії Саулі Нііністьо та прем’єр-міністр Санна Марін офіційно оголосили про свою підтримку вступу країни до НАТО.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що членство Фінляндії зміцнить як альянс, так і саму країну.

ВІДЕО ДНЯ

Разом з тим, Швеція може подати заявку до НАТО вже в понеділок, 16 травня, наступного дня після того, як правлячі соціал-демократи ухвалять рішення.