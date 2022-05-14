Разведка Британии: коллаборантский режим в Херсоне подчеркивает провал РФ

Британская разведка утверждает, что установление в Херсоне пророссийской администрации подчеркивает только провал политических целей РФ в Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в свежем разведывательном обзоре Минобороны Британии.

Отмечается, что установленная Россией военно-гражданская администрация Херсона объявила, что попросит Россию включить этот регион в состав Российской Федерации.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 14 May 2022



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/Ya1mzfvjY4 — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 14, 2022

В Минобороны Великобритании добавили, что центральная часть первоначального плана вторжения России с большой вероятностью включала использование фальсифицированных референдумов для того, чтобы взять территории Украины под свой контроль.

"Тот факт, что Россия преуспела только в установлении пророссийского местного руководства в Херсоне, подчеркивает провал вторжения России в достижении прогресса в направлении ее политических целей в Украине" - говорится в обзоре.

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В разведке добавляют, что если Россия и сможет организовать референдум в Херсоне, то почти наверняка подтасовывает результаты для демонстрации того, что большинство хочет отделить от Украины.

"Жители Херсонского региона, скорее всего, продолжат демонстрировать их оппозицию российской оккупации" - говорится в обзоре.