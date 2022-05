Разведка Британии: коллаборантский режим в Херсоне подчеркивает провал РФ

Британская разведка утверждает, что установление в Херсоне пророссийской администрации подчеркивает только провал политических целей РФ в Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в свежем разведывательном обзоре Минобороны Британии.

Отмечается, что установленная Россией военно-гражданская администрация Херсона объявила, что попросит Россию включить этот регион в состав Российской Федерации.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 14 May 2022



