Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Розвідка Британії: колаборантський режим у Херсоні лише підкреслює провал РФ

"Європейська правда"Субота, 14 травня 2022, 09:00

Британська розвідка стверджує, що встановлення у Херсоні проросійської адміністрації лише підкреслює провал політичних цілей РФ в Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у свіжому розвідувальному огляді Міноборони Британії.

Відзначається, що встановлена Росією військово-цивільна адміністрація Херсона оголосила, що попросить Росію включити цей регіон до складу Російської Федерації.

Реклама:

У Міноборони Британії додали, що центральна частина початкового плану вторгнення Росії з великою ймовірністю включала використання фальсифікованих референдумів для того, щоб взяти території України під свій контроль.

ВІДЕО ДНЯ

"Той факт, що Росія досягла успіху лише у встановленні проросійського місцевого керівництва у Херсоні підкреслює провал вторгнення Росії у досягненні прогресу в напрямку її політичних цілей в Україні" - йдеться в огляді.

У розвідці додають, що якщо Росія і зможе організувати референдум у Херсоні, то майже напевно підтасує результати для демонстрації того, що більшість хоче відокремлення від України.

"Жителі Херсонського регіону швидше за все продовжать демонструвати їх опозицію російській окупації" - йдеться в огляді.

Теми: Велика БританіяХерсонокупація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

Усі новини...
Велика Британія
Розвідка Британії: В РФ бракує охочих іти в армію попри зарплатню і привілеї
Росія могла скасувати навчання "Запад" через нестачу солдатів і техніки − Британська розвідка
Залужний обговорював стратегію України на зустрічі з посадовцями НАТО – The Guardian
Останні новини
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
21:12
Зеленський: Країни G7 можуть показати своє лідерство щодо заморожених активів РФ
21:04
Шукачі притулку зникли з кордону Фінляндії з РФ після повторного закриття
20:59
Росіяни збили свій Су-25 – Повітряні сили
20:45
У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела
20:29
доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід
Усі новини...
Реклама: