Розвідка Британії: колаборантський режим у Херсоні лише підкреслює провал РФ

Британська розвідка стверджує, що встановлення у Херсоні проросійської адміністрації лише підкреслює провал політичних цілей РФ в Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у свіжому розвідувальному огляді Міноборони Британії.

Відзначається, що встановлена Росією військово-цивільна адміністрація Херсона оголосила, що попросить Росію включити цей регіон до складу Російської Федерації.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 14 May 2022



