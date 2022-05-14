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Розвідка Британії: колаборантський режим у Херсоні лише підкреслює провал РФ

"Європейська правда"Субота, 14 травня 2022, 09:00

Британська розвідка стверджує, що встановлення у Херсоні проросійської адміністрації лише підкреслює провал політичних цілей РФ в Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у свіжому розвідувальному огляді Міноборони Британії.

Відзначається, що встановлена Росією військово-цивільна адміністрація Херсона оголосила, що попросить Росію включити цей регіон до складу Російської Федерації.

У Міноборони Британії додали, що центральна частина початкового плану вторгнення Росії з великою ймовірністю включала використання фальсифікованих референдумів для того, щоб взяти території України під свій контроль.

"Той факт, що Росія досягла успіху лише у встановленні проросійського місцевого керівництва у Херсоні підкреслює провал вторгнення Росії у досягненні прогресу в напрямку її політичних цілей в Україні" - йдеться в огляді.

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У розвідці додають, що якщо Росія і зможе організувати референдум у Херсоні, то майже напевно підтасує результати для демонстрації того, що більшість хоче відокремлення від України.

"Жителі Херсонського регіону швидше за все продовжать демонструвати їх опозицію російській окупації" - йдеться в огляді.

Теми: Велика БританіяХерсонокупація
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