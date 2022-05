Писатель Кинг: Путин думал, что Украина "болонка", а она – "росомаха"

Американский писатель Стивен Кинг считает, что российский президент Владимир Путин недооценил Украину, писатель сравнил Украину с росомахой.

Источник: Кинг в Twitter

Прямая речь: "Путин думал, что имеет дело с болонкой, а оказалось, что перед ним росомаха. Слава Украине!"

Putin assumed the was dealing with a lapdog.

What he got was a wolverine.

Slava Ukraini!