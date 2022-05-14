Писатель Кинг: Путин думал, что Украина "болонка", а она – "росомаха"
Суббота, 14 мая 2022, 20:38
Американский писатель Стивен Кинг считает, что российский президент Владимир Путин недооценил Украину, писатель сравнил Украину с росомахой.
Источник: Кинг в Twitter
Прямая речь: "Путин думал, что имеет дело с болонкой, а оказалось, что перед ним росомаха. Слава Украине!"
Putin assumed the was dealing with a lapdog.
What he got was a wolverine.
Slava Ukraini!
— Stephen King (@StephenKing) May 14, 2022
Предыстория:
- Кинг один из многих писателей, открыто поддержавших Украину и осудивших действия Путина и России.
- В частности, Кинг отказался издавать свои книги в России из-за войны против Украины.
- 1 марта Кинг поддержал Украину и показался в соответствующей футболке с желто-голубым рисунком.