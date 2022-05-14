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Писатель Кинг: Путин думал, что Украина "болонка", а она – "росомаха"

Мазуренко Алена Суббота, 14 мая 2022, 20:38
фото: ТВ Кинга

Американский писатель Стивен Кинг считает, что российский президент Владимир Путин недооценил Украину, писатель сравнил Украину с росомахой.

Источник: Кинг в Twitter

Прямая речь: "Путин думал, что имеет дело с болонкой, а оказалось, что перед ним росомаха. Слава Украине!"

Предыстория:

  • Кинг один из многих писателей, открыто поддержавших Украину и осудивших действия Путина и России.
  • В частности, Кинг отказался издавать свои книги в России из-за войны против Украины.
  • 1 марта Кинг поддержал Украину и показался в соответствующей футболке с желто-голубым рисунком.

Темы: культуравойнаРосcияУкраина
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