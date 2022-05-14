Письменник Кінг: Путін думав, що Україна "болонка", а вона – "росомаха"

Американський письменник Стівен Кінг вважає, що російський президент Володимир Путін недооцінив Україну. Письменник порівняв Україну із росомахою.

Джерело: Кінг у Twitter

Пряма мова: "Путін думав, що має справу з болонкою, а виявилося, що перед ним росомаха. Слава Україні!"

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Putin assumed the was dealing with a lapdog.

What he got was a wolverine.

Slava Ukraini! — Stephen King (@StephenKing) May 14, 2022

Передісторія:

Кінг один із багатьох письменників, котрі відкрито підтримали Україну та засудили дії Путіна та Росії.

Зокрема, Кінг відмовився видавати свої книги в Росії через її війну проти України.

1 березня Кінг підтримав Україну та показався у відповідній футболці з жовто-блакитним малюнком.