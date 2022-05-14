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Письменник Кінг: Путін думав, що Україна "болонка", а вона – "росомаха"

Мазуренко Альона Субота, 14 травня 2022, 20:38
фото: ТВ Кінга

Американський письменник Стівен Кінг вважає, що російський президент Володимир Путін недооцінив Україну. Письменник порівняв Україну із росомахою.

Джерело: Кінг у Twitter

Пряма мова: "Путін думав, що має справу з болонкою, а виявилося, що перед ним росомаха. Слава Україні!"

Передісторія: 

  • Кінг один із багатьох письменників, котрі відкрито підтримали Україну та засудили дії Путіна та Росії.
  • Зокрема, Кінг відмовився видавати свої книги в Росії через її війну проти України.
  • 1 березня Кінг підтримав Україну та показався у відповідній футболці з жовто-блакитним малюнком.

Теми: культуравійнаРосіяУкраїна
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