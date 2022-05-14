Письменник Кінг: Путін думав, що Україна "болонка", а вона – "росомаха"
Субота, 14 травня 2022, 20:38
Американський письменник Стівен Кінг вважає, що російський президент Володимир Путін недооцінив Україну. Письменник порівняв Україну із росомахою.
Джерело: Кінг у Twitter
Пряма мова: "Путін думав, що має справу з болонкою, а виявилося, що перед ним росомаха. Слава Україні!"
Putin assumed the was dealing with a lapdog.
What he got was a wolverine.
Slava Ukraini!
— Stephen King (@StephenKing) May 14, 2022
Передісторія:
- Кінг один із багатьох письменників, котрі відкрито підтримали Україну та засудили дії Путіна та Росії.
- Зокрема, Кінг відмовився видавати свої книги в Росії через її війну проти України.
- 1 березня Кінг підтримав Україну та показався у відповідній футболці з жовто-блакитним малюнком.