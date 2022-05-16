РФ в Мариуполе готовит самый большой подлог об "уничтожении города ВСУ" - советник мэра

Россия в Мариуполе готовит самый большой подлог "свидетельских показаний" о том, что Мариуполь город был уничтожен украинскими военными.

Источник: советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram

Детали: Свидетельства будут подготовлены жителями Мариуполя, которые остались в городе, в письменной форме.

Для проведения такой операции российские оккупанты объявили начало регистрации на компенсацию за уничтоженное жилье и/или потерю члена семьи. За жилье – 500 тыс. рублей (ориентировочно 6 тыс. долларов США), за погибшего члена семьи – 3 млн. рублей. (ориентировочно 33 тыс. долларов США)

Регистрацию заявлений на компенсацию проводят в помещении школы №9. Однако, при представлении собственноручно составленного письменного заявления мариупольцы должны обязательно отметить, что имущество "было уничтожено украинскими военными", а близкие "убиты украинской армией".

В случае отсутствия/отказа такой отметки оккупанты сообщают, что никакой компенсации не будет. Учитывая психологическое давление и состояние информационной блокады, мариупольцы в надежде подают заявления с соответствующими примечаниями, отмечает Андрющенко.

Прямая речь: "В итоге, Россия получает десятки тысяч собственноручно составленных письменных "свидетельств" о "зверствах украинской армии". Которые может использовать для влияния на международное мнение, в т.ч. с широкой оглаской через пропагандистские медиа-каналы, продолжающих свою деятельность на территории ЕС.

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В реальности проведение подобной компенсации не возможно. Только на выполнение этих обещаний мариупольцам РФ должна потратить не менее 2,5 млрд долларов США. Что в текущем состоянии экономики России невозможно".