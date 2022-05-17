Ткаченко скептически относится к "кампании шельмования" некоторых ведущих из телемарафона

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко призвал цивилизованно решать вопросы работы в эфире "Единых новостей" отдельных телеведущих, ранее приобщавшихся к сотрудничеству с пророссийскими политиками.

Источник: Ткаченко в прямом эфире всеукраинского телемарафона

Прямая речь Ткаченко: "Если бы я до сих пор был руководителем какой-то медийной структуры, некоторых из того, кого вспоминала часть медиасообщества, я бы на работу не брал.

Что касается вообще этой ситуации. Ну, смотрите: эта инициатива возникла на третий месяц войны. Первый месяц, когда нам нужно было "держать строй", все прекрасно понимали, что важно, дабы мы представляли в телемарафоне единую позицию. Насколько я помню – из тех людей, которых вспоминают коллеги, там очень небольшая часть берет в телемарафоне. Остальные продолжают свою профессиональную деятельность на Интернет-площадках.

Поэтому для того, чтобы это было цивилизовано – есть Комиссия по журналистской этике, есть другие институты, которые могли бы профессионально разобрать каждый кейс и высказать свою позицию. А так это, на мой взгляд, выглядит как кампания по шельмованию. Хотя вставать на защиту некоторых из этих коллег – мне бы не хотелось".

Детали: Министр подчеркнул, что он лично до начала широкомасштабного вторжения России 24 февраля никогда не ходил в прямой эфир тех ток-шоу, которые вели упомянутые ведущие.

Он объяснил, что руководство министерства проводило обсуждение с лицами, ответственными за телеэфир "Единых новостей", о присутствии этих ведущих. После этого они якобы публично объявили о своей приверженности независимости Украине и осудили российскую военную агрессию.

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Телеведущий Вадим Карпяк, который брал комментарий у Ткаченко, подчеркнул, что эти ведущие, однако, не извинились за свою прежнюю деятельность и не подняли вопроса доверия к себе, учитывая их причастность к пророссийским деятелям.

Что было раньше: Часть украинских журналистов и правозащитных организаций обратились 12 мая к президенту Владимиру Зеленскому и министру Ткаченко с призывом убрать с телеэфира всеукраинского телемарафона ведущих, ранее работавших на пророссийских телеканалах из орбиты Медведчука, а также на телеканалах "Украина 24", "Интер" и т.п. В частности, упоминали Василия Голованова, Наталью Влащенко, Тиграна Мартиросяна, Владимира Полуева, Анну Степанец.

Авторы обращения объясняли, что украинские зрители могут потерять доверие к ведущим, которые раньше вели ток-шоу, где озвучивали ложные и манипулятивные утверждения о евроинтеграции Украины, а также выступали пророссийские деятели. А из-за потери доверия к отдельным телеведущим, по логике авторов обращения, может быть поднят вопрос доверия к эфиру Всеукраинского телемарафона в целом.

Некоторые из телеведущих, упомянутые в обращении части медиасообщества, в частности, Наталья Влащенко, публично заявили о своей приверженности независимости Украины и признали, что ошибались в прошлом.

Справка: Ткаченко занимает должность министра культуры и информационной политики с 4 июня 2020 года. С 29 августа 2019 по 4 июня 2020 года он был народным депутатом от партии "Слуга народа". Как нардеп, он возглавлял Комитет по гуманитарной и информационной политике.

Перед политической деятельностью Ткаченко являлся генеральным директором телеканала "1+1". Во время президентских и парламентских выборов 2019 года некоторые политические силы обвиняли Ткаченко в конфликте интересов из-за поддержки президента Владимира Зеленского, а также в подыгривании олигарху Игорю Коломойскому, владевшему бенефициарной долей бизнес-структур, в собственности которых находится телеканал.