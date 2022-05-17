Ткаченко скептично ставиться до "кампанії таврування" деяких ведучих з телемарафону

Міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко закликав цивілізовано вирішувати питання роботи в ефірі "Єдиних новин" окремих телеведучих, які раніше долучалися до співпраці з проросійськими політиками.

Джерело: Ткаченко в прямому ефірі всеукраїнського телемарафону

Пряма мова Ткаченка: "Якби я ще досі був керівником якоїсь медійної структури, декого з того, кого згадувала частина медіаспільноти, я би на роботу не брав.

Стосовно взагалі цієї ситуації. Ну, дивіться: ця ініціатива виникла на третій місяць війни. Перший місяць, коли нам потрібно було "тримати стрій", всі прекрасно розуміли, що важливо, аби ми представляли в телемарафоні якусь єдину позицію. Наскільки я пам’ятаю – з тих людей, якого згадують колеги, там дуже невеличка частина бере в телемарафоні. Інші продовжують свою професійну діяльність на Інтернет-майданчиках.

Тому, для того, щоб це було цивілізано – є Комісія з журналістської етики, є інші інституції, які би могли професійно розібрати кожен кейс і висловити свою позицію. А так це, на мій погляд, виглядає, як кампанія з шельмування. Хоча ставати на захист декого з цих колег – мені б не хотілося".

Деталі: Міністр наголосив, що він особисто до початку широкомасштабного вторгнення Росії 24 лютого ніколи не ходив у прямий ефір тих ток-шоу, які вели згадані ведучі.

Він пояснив, що керівництво міністерства проводило обговорення з особами, відповідальними за телеефір "Єдиних новин" стосовно присутності цих ведучих. Після цього, вони нібито публічно оголосили про свою відданість незалежності Україні та засудили російську військову агресію.

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Телеведучий Вадим Карп’як, який брав коментар у Ткаченка, наголосив, що ці ведучі, однак, не перепросили за свою колишню діяльність і не порушили питання довіри до себе з огляду на їхню причетність до проросійських діячів.

Що було раніше: Частина українських журналістів та правозахисних організацій звернулися 12 травня до президента Володимира Зеленського та міністра Ткаченка із закликом відсторонити від ефіру всеукраїнського телемарафону ведучих, які раніше працювали на проросійських телеканалах з орбіти Медведчука, а також на телеканалах "Україна 24", "Інтер" тощо. Зокрема, згадували Василя Голованова, Наталю Влащенко, Тиграна Мартиросяна, Володимира Полуєва, Анну Степанець.

Автори звернення пояснювали, що українські глядачі можуть втратити довіру до тих ведучих, які раніше вели ток-шоу, де озвучували неправдиві й маніпулятивні твердження про євроінтеграцію України, а також виступали проросійські діячі. А через втрату довіри глядачів до окремих телеведучих, за логікою авторів звернення, люди можуть втратити довіру до ефіру Всеукраїнського телемарафону загалом.

Деякі з телеведучих, згадані у зверненні частини медіаспільноти, зокрема Наталя Влащенко, публічно заявили про свою відданість незалежності України та визнали, що помилялися в минулому.

Довідково: Ткаченко обіймає посаду міністра культури й інформаційної політики з 4 червня 2020 року. З 29 серпня 2019 року по 4 червня 2020 року він був народним депутатом від партії "Слуга народу". Як нардеп, він очолював Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики.

Перед політичною діяльністю Ткаченко був генеральним директором телеканалу "1+1". Під час президентських та парламентських виборів 2019 року, деякі політичні сили звинувачували Ткаченка в конфлікті інтересів через підтримку президента Володимира Зеленського, а також у підігруванні олігархові Ігорю Коломойському, який володів бенефіціарною часткою бізнес-структур, у власності яких перебуває телеканал.