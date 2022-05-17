Восстановление в обмен на реформы: СМИ раскрыли план ЕС по послевоенной отстройке Украины

Европейская комиссия разработала стратегический план послевоенного восстановления Украины под названием "Отстроить Украину" на сотни миллиардов евро, который потребует от Киева бороться с коррупцией и проводить реформы для приближения к ЕС и будущего вступления страны в Евросоюз.

Восьмистраничный проект решения, который комиссия планирует утвердить в среду, получило в распоряжение немецкое издание Sueddeutsche Zeitung, сообщает "Европейская правда".

Согласно проекту документа, восстановление разрушенной войной инфраструктуры Украины займет более 10 лет, а выделенные средства будут связаны со строгими условиями, такими как борьба с коррупцией и усилиями украинского правительства по проведению реформ. По плану реформы должны приблизить Украину к ЕС.

Реклама:

При восстановлении должен действовать принцип "сделать лучше, чем было". Это означает, что новая инфраструктура и дома должны быть разработаны так, чтобы соответствовать климатическим требованиям.

Сколько денег нужно на восстановление, пока не ясно, но ущерб от войны уже оценивается в сотни миллиардов евро.

Финансовый вклад Европейского Союза должен поступить из новой программы бюджета ЕС. Она должна основываться на том, как работает помощь ЕС государствам-членам после пандемии коронавируса. По этой программе страны-члены должны представить Еврокомиссии планы реформ и инвестиций. Еврокомиссия проверяет их, а затем утверждает гранты и ссуды с низкими процентами, причем отдельные транши привязываются к определенным промежуточным целям.

ВИДЕО ДНЯ

Реформы и инвестиции, которые Киев должен пообещать за деньги из новой программы, призваны помочь, в частности, дальнейшей интеграции украинской экономики во внутренний рынок ЕС, улучшить бизнес-среду или "постепенно привести" украинское законодательство в соответствие с правом ЕС.

Большое значение в плане придается надлежащему управлению, верховенству права, рациональному управлению финансами и защите от коррупции и мошенничества.

Деньги на план реконструкции, по замыслу, поступят от международных партнеров, но в "стратегических интересах" ЕС возглавить усилия и взять на себя "большую часть", объясняет Еврокомиссия.

Гранты Украины могут быть покрыты за счет дополнительных платежей государств-членов в бюджет ЕС или за счет перераспределения в пределах бюджета.

Относительно льготных кредитов Киеву комиссия предлагает финансировать их, взяв на себя новые долги. Затем государства-члены понесут общую ответственность в отношении таких долгов ЕС.

Издание отмечает, что это предложение является взрывоопасным, поскольку некоторые правительства ЕС, в том числе традиционно немецкое правительство, очень критично относятся к общеевропейскому долгу.

Власти Брюсселя также упомянули о возможности использования конфискованных российских активов для финансирования реконструкции. Однако это считается юридически чувствительным вопросом.