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Кулеба: Украине не нужны "суррогаты" статуса кандидата на членство в ЕС

"Европейская правда"Четверг, 19 мая 2022, 12:15

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина рассчитывает на получение статуса кандидата на членство в ЕС, а попытки предложить взамен другие форматы воспринимаются оскорбительно.

Об этом он заявил в своем Twitter, пишет "Европейская правда".

"Стратегическая двусмысленность относительно европейской перспективы Украины, которой придерживаются некоторые европейские столицы в последние годы, потерпела неудачу и должна прекратиться", – убежден Кулеба.

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"Это только поощрило Путина", – заявил он.

"Нам не нужны суррогаты статуса кандидата на членство, которые демонстрируют "второсортное" отношение к Украине и оскорбляют чувства украинцев", – утверждает глава МИД.

Напомним, президент Европейского совета Шарль Мишель предложил создать новую политическую платформу европейского сотрудничества, открытую для Украины, и внесет этот вопрос в повестку дня саммита лидеров ЕС в конце июня.

Он заверил, что новая инициатива не должна заменить расширение Европейского Союза – процесс, затормозившийся в последние годы, но который Мишель предлагает существенно активизировать.

Первым такую ​​идею предложил президент председательствующей в Совете ЕС Франции Эммануэль Макрон, предложив формат сотрудничества, который мог бы включать европейские страны вне Евросоюза, как Украина и Британия.

Макрон при этом выразил мнение, что Украине понадобится очень длительное время для членства в Европейском Союзе.

Темы: ЕСевроинтеграцияКулеба ДмитрийПутин
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