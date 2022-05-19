Кулеба: Украине не нужны "суррогаты" статуса кандидата на членство в ЕС

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина рассчитывает на получение статуса кандидата на членство в ЕС, а попытки предложить взамен другие форматы воспринимаются оскорбительно.

Об этом он заявил в своем Twitter, пишет "Европейская правда".

"Стратегическая двусмысленность относительно европейской перспективы Украины, которой придерживаются некоторые европейские столицы в последние годы, потерпела неудачу и должна прекратиться", – убежден Кулеба.

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"Это только поощрило Путина", – заявил он.

"Нам не нужны суррогаты статуса кандидата на членство, которые демонстрируют "второсортное" отношение к Украине и оскорбляют чувства украинцев", – утверждает глава МИД.

Strategic ambiguity on Ukraine’s European perspective practiced by some EU capitals in the past years has failed and must end. It only emboldened Putin. We do not need surrogates for EU candidate status that show second-class treatment of Ukraine and hurt feelings of Ukrainians. ВИДЕО ДНЯ May 19, 2022

Напомним, президент Европейского совета Шарль Мишель предложил создать новую политическую платформу европейского сотрудничества, открытую для Украины, и внесет этот вопрос в повестку дня саммита лидеров ЕС в конце июня.

Он заверил, что новая инициатива не должна заменить расширение Европейского Союза – процесс, затормозившийся в последние годы, но который Мишель предлагает существенно активизировать.

Первым такую ​​идею предложил президент председательствующей в Совете ЕС Франции Эммануэль Макрон, предложив формат сотрудничества, который мог бы включать европейские страны вне Евросоюза, как Украина и Британия.

Макрон при этом выразил мнение, что Украине понадобится очень длительное время для членства в Европейском Союзе.