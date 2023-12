Кулеба: Україні не потрібні "сурогати" статусу кандидата на членство у ЄС

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна розраховує на отримання статусу кандидата на членство у ЄС, а спроби запропонувати замість цього інші формати сприймаються образливо.

Про це він заявив у своєму Twitter, пише "Європейська правда".

"Стратегічна двозначність щодо європейської перспективи України, якої дотримуються деякі європейські столиці останніми роками, зазнала невдачі та має припинитися", – переконаний Кулеба.

Реклама:

"Це лише заохотило Путіна", – заявив він.

"Нам не потрібні сурогати статусу кандидата на членство, які демонструють "другосортне" ставлення до України та ображають почуття українців", – стверджує голова МЗС.

Strategic ambiguity on Ukraine’s European perspective practiced by some EU capitals in the past years has failed and must end. It only emboldened Putin. We do not need surrogates for EU candidate status that show second-class treatment of Ukraine and hurt feelings of Ukrainians.