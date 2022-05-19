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Кулеба: Україні не потрібні "сурогати" статусу кандидата на членство у ЄС

"Європейська правда"Четвер, 19 травня 2022, 12:15

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна розраховує на отримання статусу кандидата на членство у ЄС, а спроби запропонувати замість цього інші формати сприймаються образливо.

Про це він заявив у своєму Twitter, пише "Європейська правда". 

"Стратегічна двозначність щодо європейської перспективи України, якої дотримуються деякі європейські столиці останніми роками, зазнала невдачі та має припинитися", – переконаний Кулеба. 

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"Це лише заохотило Путіна", – заявив він.

"Нам не потрібні сурогати статусу кандидата на членство, які демонструють "другосортне" ставлення до України та ображають почуття українців", – стверджує голова МЗС.

Нагадаємо, президент Європейської ради Шарль Мішель запропонував створити нову політичну платформу європейської співпраці, відкриту для України, та внесе це питання до порядку денного саміту лідерів ЄС наприкінці червня.

Він запевнив, що нова ініціатива не повинна замінити розширення Європейського Союзу - процес, який загальмувався в останні роки, але який Мішель пропонує суттєво активізувати.

Першим таку ідею запропонував президент головуючої в Раді ЄС Франції Еммануель Макрон, запропонувавши формат співпраці, який міг би включати європейські країни поза межами Євросоюзу, як Україна та Британія.  

Макрон при цьому висловив думку, що Україні знадобиться дуже тривалий час для набуття членства у Європейському Союзі.  

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Теми: ЄСєвроінтеграціяКулеба ДмитроПутін
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