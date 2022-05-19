Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Кулеба: Україні не потрібні "сурогати" статусу кандидата на членство у ЄС

"Європейська правда"Четвер, 19 травня 2022, 12:15

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна розраховує на отримання статусу кандидата на членство у ЄС, а спроби запропонувати замість цього інші формати сприймаються образливо.

Про це він заявив у своєму Twitter, пише "Європейська правда". 

"Стратегічна двозначність щодо європейської перспективи України, якої дотримуються деякі європейські столиці останніми роками, зазнала невдачі та має припинитися", – переконаний Кулеба. 

"Це лише заохотило Путіна", – заявив він.

"Нам не потрібні сурогати статусу кандидата на членство, які демонструють "другосортне" ставлення до України та ображають почуття українців", – стверджує голова МЗС.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, президент Європейської ради Шарль Мішель запропонував створити нову політичну платформу європейської співпраці, відкриту для України, та внесе це питання до порядку денного саміту лідерів ЄС наприкінці червня.

Він запевнив, що нова ініціатива не повинна замінити розширення Європейського Союзу - процес, який загальмувався в останні роки, але який Мішель пропонує суттєво активізувати.

Першим таку ідею запропонував президент головуючої в Раді ЄС Франції Еммануель Макрон, запропонувавши формат співпраці, який міг би включати європейські країни поза межами Євросоюзу, як Україна та Британія.  

Макрон при цьому висловив думку, що Україні знадобиться дуже тривалий час для набуття членства у Європейському Союзі.  

Читайте також: Дмитро Кулеба: Перемогою для України буде визволення Криму і Донбасу.

Теми: ЄСєвроінтеграціяКулеба ДмитроПутін
Головне сьогодні

Зеленський став найвпливовішою людиною року за версією читачів Time

Бажання європейців дати Путіну зберегти обличчя вилікує історія – Кулеба

Зеленський: Фінальна стадія війни найкривавіша, я не можу кликати українців з-за кордону

відеоБійці "Азову" вийшли на зв'язок: командування все ще на "Азовсталі"

відеоЗМІ опублікували кадри, як українські захисники покидають "Азовсталь"

Сенат США остаочно схвалив виділення Україні $40 мільярдів допомоги

Усі новини...
ЄС
Кулеба: в ЄС є розбіжності щодо членства України, щодо зброї та санкцій - ні
П'ять країн ЄС отримають 248 млн євро на допомогу біженцям з України
ЄС обговорить новий формат європейської співпраці, відкритий і для України
Останні новини
04:30
Денісова: Понад 3 тисячі вчителів перевчаються, щоб вчити за стандартами РФ
03:28
ЗМІ: США подумують на півроку скасувати санкції проти Білорусі заради експорту українського зерна
02:30
Boeing запустив свою безпілотну капсулу до МКС
01:31
Донеччина: Росіянам не вдалося перерізати трасу на Бахмут
00:40
відеоУ ЗМІ оприлюднили кадри з камери парамедика "Тайри", яку взяли в полон у Маріуполі
00:24
Смоленська катастрофа: польський суд схвалив арешт російського диспетчера
00:24
Зеленський став найвпливовішою людиною року за версією читачів Time
00:13
Загроза стагфляції у світовій економіці, допомога Україні: підсумки дня
23:54
Зеленський пояснив партнерам, навіщо давати Україні гроші
23:52
Підміна понять по-російськи: в РФ вже відкрито заявляють, що воюють із Заходом
Усі новини...