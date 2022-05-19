Кулеба: Україні не потрібні "сурогати" статусу кандидата на членство у ЄС

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна розраховує на отримання статусу кандидата на членство у ЄС, а спроби запропонувати замість цього інші формати сприймаються образливо.

Про це він заявив у своєму Twitter, пише "Європейська правда".

"Стратегічна двозначність щодо європейської перспективи України, якої дотримуються деякі європейські столиці останніми роками, зазнала невдачі та має припинитися", – переконаний Кулеба.

"Це лише заохотило Путіна", – заявив він.

"Нам не потрібні сурогати статусу кандидата на членство, які демонструють "другосортне" ставлення до України та ображають почуття українців", – стверджує голова МЗС.

Strategic ambiguity on Ukraine’s European perspective practiced by some EU capitals in the past years has failed and must end. It only emboldened Putin. We do not need surrogates for EU candidate status that show second-class treatment of Ukraine and hurt feelings of Ukrainians. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 19, 2022

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, президент Європейської ради Шарль Мішель запропонував створити нову політичну платформу європейської співпраці, відкриту для України, та внесе це питання до порядку денного саміту лідерів ЄС наприкінці червня.

Він запевнив, що нова ініціатива не повинна замінити розширення Європейського Союзу - процес, який загальмувався в останні роки, але який Мішель пропонує суттєво активізувати.

Першим таку ідею запропонував президент головуючої в Раді ЄС Франції Еммануель Макрон, запропонувавши формат співпраці, який міг би включати європейські країни поза межами Євросоюзу, як Україна та Британія.

Макрон при цьому висловив думку, що Україні знадобиться дуже тривалий час для набуття членства у Європейському Союзі.

Читайте також: Дмитро Кулеба: Перемогою для України буде визволення Криму і Донбасу.