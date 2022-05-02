Россияне третий раз ударили ракетами по мосту в Затоке – ОВА

Российские войска в третий раз за последнюю неделю произвели ракетный обстрел одного и того же моста в Одесской области.

Источник: представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук в Telegram

Прямая речь Братчука: "Враг совершил ракетный обстрел моста через Днестровский лиман.

Информация уточняется.

Детали: С утра 2 мая в Одесской области не было воздушных тревог.

Глава Одесской ОВА Максим Марченко, кроме этого обстрела, также сообщил, что над Черным морем ПВО Украины сбила российское БПЛА.

Напомним:

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