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Россияне третий раз ударили ракетами по мосту в Затоке – ОВА

Роман ПетренкоПонедельник, 2 мая 2022, 12:51
Россияне третий раз ударили ракетами по мосту в Затоке – ОВА

Российские войска в третий раз за последнюю неделю произвели ракетный обстрел одного и того же моста в Одесской области.

Источник: представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук в Telegram

Прямая речь Братчука: "Враг совершил ракетный обстрел моста через Днестровский лиман.

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Информация уточняется.                          

Детали: С утра 2 мая в Одесской области не было воздушных тревог.

Глава Одесской ОВА Максим Марченко, кроме этого обстрела, также сообщил, что над Черным морем ПВО Украины сбила российское БПЛА.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним:

  • 27 апреля в 6:45 произошелповторный ракетный обстрел Россией моста через Днестровский лиман в Одесской области.
  • Первая атака была совершена россиянами 26 апреля.
  • На следующий день скорый фирменный поезд возобновил курсирование через мост.

Темы: Одесская областьобстрелжелезная дорогавойна
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