Россияне третий раз ударили ракетами по мосту в Затоке – ОВА
Понедельник, 2 мая 2022, 12:51
Российские войска в третий раз за последнюю неделю произвели ракетный обстрел одного и того же моста в Одесской области.
Источник: представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук в Telegram
Прямая речь Братчука: "Враг совершил ракетный обстрел моста через Днестровский лиман.
Информация уточняется.
Детали: С утра 2 мая в Одесской области не было воздушных тревог.
Глава Одесской ОВА Максим Марченко, кроме этого обстрела, также сообщил, что над Черным морем ПВО Украины сбила российское БПЛА.
Напомним:
ВИДЕО ДНЯ
- 27 апреля в 6:45 произошелповторный ракетный обстрел Россией моста через Днестровский лиман в Одесской области.
- Первая атака была совершена россиянами 26 апреля.
- На следующий день скорый фирменный поезд возобновил курсирование через мост.