Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Россияне третий раз ударили ракетами по мосту в Затоке – ОВА

Роман ПетренкоПонедельник, 2 мая 2022, 12:51

Российские войска в третий раз за последнюю неделю произвели ракетный обстрел одного и того же моста в Одесской области.

Источник: представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук в Telegram

Прямая речь Братчука: "Враг совершил ракетный обстрел моста через Днестровский лиман.

Информация уточняется.                          

Детали: С утра 2 мая в Одесской области не было воздушных тревог.

Глава Одесской ОВА Максим Марченко, кроме этого обстрела, также сообщил, что над Черным морем ПВО Украины сбила российское БПЛА.

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ
  • 27 апреля в 6:45 произошелповторный ракетный обстрел Россией моста через Днестровский лиман в Одесской области.
  • Первая атака была совершена россиянами 26 апреля.
  • На следующий день скорый фирменный поезд возобновил курсирование через мост.

Темы: Одесская областьобстрелжелезная дорогавойна
Главное сегодня

Санкции не отменят, пока Россия не подпишет мир с Украиной – канцлер Германии

Зеленский о словах Лаврова по поводу евреев: Останется ли посол Израиля в Москве?

РФ попытается "присоединить" к своей территории Донбасс в середине мая – CNN

Подозреваемый в убийствах и пытках в Буче возмутился публикацией его данных

США доставили в Украину более 70 гаубиц и обучили более 200 артиллеристов

По Одессе нанесли ракетный удар. Погиб ребенок

Все новости...
СБУ: россияне вывозят трупы своих солдат ночью небольшими партиями, чтобы маскировать потери
Десантники уничтожили группу российских спецназовцев из Сибири на Донетчине
Убийства в Буче: установили первого подозреваемого россиянина
Оккупанты в Киевской области убили по меньшей мере 1202 человека – полиция
Последние новости
01:25
Байден хочет посетить Украину, но пока таких планов нет
01:04
видеоВ Белгороде снова сообщают о громком "хлопке"
00:58
Джонсон выступит перед Верховной Радой
00:50
Нефтяное эмбарго и газовое фиаско: итоги на экономическом фронте
00:32
На войне погиб призер "Игорь Непокоренных"
00:27
Словакия потребует освобождения для себя от эмбарго на закупку российской нефти
00:23
Донетчина: председатель ОВА сообщил, сколько гражданских убили и ранили россияне за сутки
00:10
ПВО Украины ликвидировала 8 целей РФ, включая "Форпост" за $7 миллионов
23:41
Санкции не отменят, пока Россия не подпишет мир с Украиной – канцлер Германии
23:34
Мир должен готовиться к полной остановке экспорта-импорта из РФ – Зеленский
Все новости...