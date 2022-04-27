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Одесщина: россияне повторно ударили по Затоке, мост подвергся разрушению

Елена РощинаСреда, 27 апреля 2022, 08:22
Затока на карте

Российская армия второй раз ударила ракетами по автомобильно-железнодорожному мосту через Днестровский лиман в Затоке Одесской области.

Источник: глава правления АО "Укрзализныця" Александр Камышин в Telegram, пресс-секретарь Одесской ОВА Сергей Братчук в Facebook

Прямая речь: "Сегодня в 6:45 повторный ракетный обстрел того же моста через Днестровский лиман в Одесской области.

Пострадавших железнодорожников нет.

Степень пораженности инфраструктуры сможем определить по окончании воздушной тревоги".

Детали: Пресс-секретарь Одесской областной военной администрации Сергей Братчук позже сообщил, что в результате повторного ракетного обстрела мост через Днестровский лиман подвергся разрушению.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 26 апреля российские войска нанесли ракетный удар по Одесской области, в результате чего был поврежден мост через Днестровский лиман в Затоке. Позже его открыли для реверсного проезда.
  • Глава Одесской ОВА Максим Марченко предположил, что ударом по мосту через Днестровский лиман Россия пытается отрезать часть Одесской области и создать напряженность на фоне взрывов в непризнанной "Приднестровской молдавской республике", где Россия держит "миротворческий" контингент.

Темы: Одесская областьвойнаРосcияПриднестровье
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