Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Одесщина: россияне повторно ударили по Затоке, мост подвергся разрушению

Елена РощинаСреда, 27 апреля 2022, 08:22
Одесщина: россияне повторно ударили по Затоке, мост подвергся разрушению
Затока на карте

Российская армия второй раз ударила ракетами по автомобильно-железнодорожному мосту через Днестровский лиман в Затоке Одесской области.

Источник: глава правления АО "Укрзализныця" Александр Камышин в Telegram, пресс-секретарь Одесской ОВА Сергей Братчук в Facebook

Прямая речь: "Сегодня в 6:45 повторный ракетный обстрел того же моста через Днестровский лиман в Одесской области.

Реклама:

Пострадавших железнодорожников нет.

Степень пораженности инфраструктуры сможем определить по окончании воздушной тревоги".

Детали: Пресс-секретарь Одесской областной военной администрации Сергей Братчук позже сообщил, что в результате повторного ракетного обстрела мост через Днестровский лиман подвергся разрушению.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • 26 апреля российские войска нанесли ракетный удар по Одесской области, в результате чего был поврежден мост через Днестровский лиман в Затоке. Позже его открыли для реверсного проезда.
  • Глава Одесской ОВА Максим Марченко предположил, что ударом по мосту через Днестровский лиман Россия пытается отрезать часть Одесской области и создать напряженность на фоне взрывов в непризнанной "Приднестровской молдавской республике", где Россия держит "миротворческий" контингент.

Темы: Одесская областьвойнаРосcияПриднестровье
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев

Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media

Все новости...
Одесская область
Одесская область: ночью над морем сбили 8 ракет
В Одессе прогремели взрывы, враг атаковал область "Калибрами"
Заступника одеського воєнкома підозрюють в незаконному збагаченні: родина накупила машин і нерухомості
Последние новости
16:23
NYT подала в суд на Microsoft и OpenAI: обвиняет в нарушении авторских прав
16:16
Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко
16:13
ИТ-Армия остановила работу одной из крупнейших ERP-систем в РФ
15:54
Более половины украинцев верят, что Украина победит в краткосрочной перспективе
15:42
Джони Айв и Сэм Альтман переманили дизайнера iPhone в LoveFrom
15:42
Треть рекордного немецкого экспорта оружия идет в Украину
15:19
видеоСразу 16 мужчин задержаны вблизи границы со Словакией
15:14
В МИД Украины ответили премьеру Саксонии относительно уступок России: Путин хорошо знает ваш регион
15:13
Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн
14:59
Пять энергоблоков ТЭС остановили на ремонт – "Укрэнерго"
Все новости...
Реклама: