Одесщина: россияне повторно ударили по Затоке, мост подвергся разрушению
Среда, 27 апреля 2022, 08:22
Российская армия второй раз ударила ракетами по автомобильно-железнодорожному мосту через Днестровский лиман в Затоке Одесской области.
Источник: глава правления АО "Укрзализныця" Александр Камышин в Telegram, пресс-секретарь Одесской ОВА Сергей Братчук в Facebook
Прямая речь: "Сегодня в 6:45 повторный ракетный обстрел того же моста через Днестровский лиман в Одесской области.
Пострадавших железнодорожников нет.
Степень пораженности инфраструктуры сможем определить по окончании воздушной тревоги".
Детали: Пресс-секретарь Одесской областной военной администрации Сергей Братчук позже сообщил, что в результате повторного ракетного обстрела мост через Днестровский лиман подвергся разрушению.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- 26 апреля российские войска нанесли ракетный удар по Одесской области, в результате чего был поврежден мост через Днестровский лиман в Затоке. Позже его открыли для реверсного проезда.
- Глава Одесской ОВА Максим Марченко предположил, что ударом по мосту через Днестровский лиман Россия пытается отрезать часть Одесской области и создать напряженность на фоне взрывов в непризнанной "Приднестровской молдавской республике", где Россия держит "миротворческий" контингент.