Семья Кадырова отдыхает в Дубае - источники

Семья главы Чеченской республики Рамзана Кадырова на прошлой неделе прилетела на отдых в Дубай.

Источник: три не связанных между собой источника "Украинской правды" в ОАЭ

Детали: Семья Кадырова поселилась на вилле номер 21 отеля Zabeel Saray Royal Residences в Palm Jumeirah.

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Они передвигаются эмиратом на арендуемых авто премиум класса и активно занимаются шопингом.

По данным источников УП оплата за разные опции отдыха семьи главы Чечни производится третьими лицами. В частности, шопинг оплачивает Сахабов Саид-Ахмед Шамсудинович.

Сахабов Саид-Ахмед Шамсудинович, согласно публичным данным, владеет компанией "Евростройдизайн", зарегистрированной в городе Грозный Чеченской республики.

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Согласно данным публичных онлайн радаров частный борт Кадырова на прошлой неделе не прилетал в Дубай и вообще после материала УП "Дубай - СИЛА! Вилла - дон!" Airbus ACJ319 ни разу никуда не вылетал из Грозного. Последний раз самолет использовался 26 февраля по маршруту Грозный-Дубай-Грозный

Напомним: "Украинская правда" обратилась ко всем, кто проживает, находится или путешествует в Дубай с просьбой предоставлять информацию нашей редакции: о самолетах, яхтах, виллах, апартаментах, местах пребывания представителей российской элиты, чиновников, их семей, а также отправлять фотографии и видео с ними.

Российская элита является важным рычагом влияния на Владимира Путина. По информации наших источников, по информации украинской разведки и по данным из открытых источников представители российской элиты продолжают вывозить семьи и имущество в Дубай. Помните, что вы можете помочь положить конец военной агрессии Российской Федерации.

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