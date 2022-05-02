Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Украинцы не готовы отдать часть своей территории России – Зеленский

Мазуренко Алена Понедельник, 2 мая 2022, 18:21
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ, ФОТО ОФИСА ПРЕЗИДЕНТА

Президент Владимир Зеленский считает, что украинцы не готовы отказаться от части территории Украины в пользу России, особенно после смерти тысяч военных и гражданских украинцев.

Источник: интервью Зеленского греческому общественному вещателю ΕRΤ

Прямая речь: "Люди не готовы. Никто из нас не готов. Насильственные изменения границ, именно так это происходит, а в противном случае границы в Украине не меняются.

Мы готовы восстановить нашу территориальную целостность.

В противном случае, если мы будем готовы отдать часть России, это говорит, что все эти люди погибли просто так. За что тогда они погибли?

И потом Россия на этом не остановится, вы должны это знать. Она ведь не остановилась на Крыму.

Дать им небольшой отдых перед тем как они начнут новую агрессию через 2-3 года? Мы не готовы пойти на это".

ВИДЕО ДНЯ

Напомним:

  • Россия до начала войны на высшем уровне отрицала планы наступления на Украину, а потом Владимир Путин начал полномасштабное вторжение.
  • Главными аргументами войны под названием "специальная военная операция" были так называемое "освобождение Донбасса", то есть более масштабный захват востока Украины, а также мнимая опасность для РФ в случае вступления Украины в НАТО. 
  • Наступая на востоке Украины, Россия продолжает отрицать намерения захватить Украину и свергнуть ее законные власти, тогда как западные разведки уверены, что Киев и контроль Украины остаются главными целями Путина. 
  • В России назвали задачей своих войск на "второй фазе спецоперации" установление "полного контроля над Донбассом и Южной Украиной": россияне хотят иметь сухопутные пути в оккупированный Крым и непризнанное Приднестровье.

Темы: ЗеленскийУкраинаРосcиявойна
Главное сегодня

ЕС может утвердить шестой пакет санкций против РФ 10 мая

Россия перебросила из Воронежской области в Украину 17 танков и 60 БМП – сводка

9 мая Путин может официально объявить войну Украине – СМИ

Юг: ВСУ уничтожили 122 российских захватчика

Санкции не отменят, пока Россия не подпишет мир с Украиной – канцлер Германии

Путин предупреждал Венгрию о нападении на Украину, и та захотела часть территорий себе – Данилов

Все новости...
Зеленский заявил, что Украина не обсуждает с Россией снятие санкций
Подоляк: Количество погибших в Мариуполе достигло десятков тысяч
Штурмовики показали, как гордый российский "Орлан" шлепается об украинскую землю
В РФ взрыв на заводе, который производит заряды к ППО и "Градам"
Последние новости
09:20
Северодонецк за сутки выдержал восемь артиллерийских обстрелов россиян – глава ОВА
09:18
Британская разведка: армия РФ значительно ослабла в результате вторжения в Украину
09:13
После удара по Одессе 2 мая убитых россиянами детей стало 220
09:04
Канцлер Германии признал, что не едет в Киев из-за Штайнмайера
08:54
Регионы: враг накрыл огнем Донбасс, со свидетелями ракетного удара в Одессе работают психологи
08:31
ЦРУ на русском рассказало, как безопасно выйти на контакт
07:56
Херсонщина: в Скадовске появилась мобильная связь – мэр
07:43
Нет признаков военной помощи России со стороны третьих стран – Пентагон
07:42
ЕС может утвердить шестой пакет санкций против РФ 10 мая
07:31
"Низшая форма расизма и лжи": Госдеп на слова Лаврова о Зеленском и евреях
Все новости...