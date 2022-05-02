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Украинцы не готовы отдать часть своей территории России – Зеленский

Алена МазуренкоПонедельник, 2 мая 2022, 18:21
Украинцы не готовы отдать часть своей территории России – Зеленский
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ, ФОТО ОФИСА ПРЕЗИДЕНТА

Президент Владимир Зеленский считает, что украинцы не готовы отказаться от части территории Украины в пользу России, особенно после смерти тысяч военных и гражданских украинцев.

Источник: интервью Зеленского греческому общественному вещателю ΕRΤ

Прямая речь: "Люди не готовы. Никто из нас не готов. Насильственные изменения границ, именно так это происходит, а в противном случае границы в Украине не меняются.

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Мы готовы восстановить нашу территориальную целостность.

В противном случае, если мы будем готовы отдать часть России, это говорит, что все эти люди погибли просто так. За что тогда они погибли?

И потом Россия на этом не остановится, вы должны это знать. Она ведь не остановилась на Крыму.

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Дать им небольшой отдых перед тем как они начнут новую агрессию через 2-3 года? Мы не готовы пойти на это".

Напомним:

  • Россия до начала войны на высшем уровне отрицала планы наступления на Украину, а потом Владимир Путин начал полномасштабное вторжение.
  • Главными аргументами войны под названием "специальная военная операция" были так называемое "освобождение Донбасса", то есть более масштабный захват востока Украины, а также мнимая опасность для РФ в случае вступления Украины в НАТО. 
  • Наступая на востоке Украины, Россия продолжает отрицать намерения захватить Украину и свергнуть ее законные власти, тогда как западные разведки уверены, что Киев и контроль Украины остаются главными целями Путина. 
  • В России назвали задачей своих войск на "второй фазе спецоперации" установление "полного контроля над Донбассом и Южной Украиной": россияне хотят иметь сухопутные пути в оккупированный Крым и непризнанное Приднестровье.

Темы: ЗеленскийУкраинаРосcиявойна
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