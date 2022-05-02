Украинцы не готовы отдать часть своей территории России – Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает, что украинцы не готовы отказаться от части территории Украины в пользу России, особенно после смерти тысяч военных и гражданских украинцев.

Источник: интервью Зеленского греческому общественному вещателю ΕRΤ

Прямая речь: "Люди не готовы. Никто из нас не готов. Насильственные изменения границ, именно так это происходит, а в противном случае границы в Украине не меняются.

Мы готовы восстановить нашу территориальную целостность.

В противном случае, если мы будем готовы отдать часть России, это говорит, что все эти люди погибли просто так. За что тогда они погибли?

И потом Россия на этом не остановится, вы должны это знать. Она ведь не остановилась на Крыму.

Дать им небольшой отдых перед тем как они начнут новую агрессию через 2-3 года? Мы не готовы пойти на это".

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