Украинцы не готовы отдать часть своей территории России – Зеленский
Президент Владимир Зеленский считает, что украинцы не готовы отказаться от части территории Украины в пользу России, особенно после смерти тысяч военных и гражданских украинцев.
Источник: интервью Зеленского греческому общественному вещателю ΕRΤ
Прямая речь: "Люди не готовы. Никто из нас не готов. Насильственные изменения границ, именно так это происходит, а в противном случае границы в Украине не меняются.
Мы готовы восстановить нашу территориальную целостность.
В противном случае, если мы будем готовы отдать часть России, это говорит, что все эти люди погибли просто так. За что тогда они погибли?
И потом Россия на этом не остановится, вы должны это знать. Она ведь не остановилась на Крыму.
Дать им небольшой отдых перед тем как они начнут новую агрессию через 2-3 года? Мы не готовы пойти на это".
Напомним:
- Россия до начала войны на высшем уровне отрицала планы наступления на Украину, а потом Владимир Путин начал полномасштабное вторжение.
- Главными аргументами войны под названием "специальная военная операция" были так называемое "освобождение Донбасса", то есть более масштабный захват востока Украины, а также мнимая опасность для РФ в случае вступления Украины в НАТО.
- Наступая на востоке Украины, Россия продолжает отрицать намерения захватить Украину и свергнуть ее законные власти, тогда как западные разведки уверены, что Киев и контроль Украины остаются главными целями Путина.
- В России назвали задачей своих войск на "второй фазе спецоперации" установление "полного контроля над Донбассом и Южной Украиной": россияне хотят иметь сухопутные пути в оккупированный Крым и непризнанное Приднестровье.