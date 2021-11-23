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У Путина уверяют, что не планируют нападать на Украину

Вторник, 23 ноября 2021, 13:45
ФОТО KREMLIN.RU

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не вынашивает никаких агрессивных планов в отношении Украины.

Источник: российское издание "ТАСС"

Прямая речь: "Американские и украинские СМИ утверждают, что Россия готовится к агрессии против Украины, к нападению, а мы утверждаем, что Украина планирует агрессивные действия против Донбасса, ЛНР и ДНР, это нюанс, который нужно правильно понимать и правильно трактовать.

Неоднократно заявляли на самых разных уровнях, что Россия не собирается ни на кого нападать, не вынашивает никаких агрессивных планов. Совершенно неправильно заявлять об обратном, совершенно неправильно любые перемещения ВС РФ по территории нашей страны ассоциировать с подобными планами. Это не так".

Детали: Он заявил, что вооруженные силы в Украине могут готовится к силовому решению конфликта на Донбассе и в РФ из-за этого "глубоко обеспокоены".

Песков также сказал, что США могут отправить на Украину военных инструкторов: "Туда прибывают военные советники, системы вооружений. Не только из США, но и из других стран НАТО. Это все ведет к дальнейшему нагнетанию".

Песков считает, что "наилучшей гарантией безопасности" от РФ является "реализация минских договоренностей".

Прямая речь: "Отсутствие прогресса в реализации минских договоренностей является существенным раздражителем и триггером, который ведет к повышению уровня напряженности в целом в Европе, это очевидный факт".

Предыстория:

  • Два американских издания сообщили о перебрасывании российских войск к украинской границе: The Washington Post 31 октября написало о сосредоточении войск, а Politico обнародовало фото от 1 ноября в подтверждение этого.
  • 11 ноября Bloomberg написал, что США сообщили союзникам из Евросоюза о том, что Россия может планировать вторжение в Украину, учитывая усиление напряженности из-за мигрантов и проблем со поставками энергоресурсов.
  • В Министерстве обороны Украины сначала не подтвердили переброску российских войск к границе, а позже предположили, что контингент российских войск на границе с Украиной может вырасти в декабре-январе.
  • 8 ноября комитет Верховной Рады по безопасности и обороне заявил, что концентрации войск нет, но активизировалась разведка.
  • Госсекретарь США Энтони Блинкен 12 ноября заявил: "Нас очень беспокоят определенные необычные передвижения сил, которые мы наблюдаем на границе с Украиной. Мы не знаем, каковы намерения России… Известны случаи, когда Россия накапливает силы на границах с Украиной, заявляет о какой-то провокации со стороны Украины и затем проводит вторжение".

Темы: РосcияПутин
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