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Зеленский ответил на вопрос о военных операциях в тылу врага

Светлана КизиловаПонедельник, 2 мая 2022, 19:13
Володимир Зеленський, скрин з відео

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина проводит военные операции в пределах своих границ, а о каких-либо действиях на территории врага ему ничего не известно.

Источник: Зеленский в интервью

Детали: На вопрос журналиста, проводила ли Украина по состоянию на сегодняшний день военные операции в тылу врага, президент отметил, что ничего не знает о подобных вещах.

Прямая речь: "Если брать временно оккупированные территории Украины, то я считаю, что мы имеем полное право проводить те или иные шаги на нашей земле. Все в рамках международно признанных границ. (Про) другие действия мне не известно".

Предыстория: В Белгородской области России произошёл пожар на территории одного из объектов Министерства обороны РФ. А 1 мая в Курской области страны-агрессора обрушилась конструкция железнодорожного моста, сообщил губернатор региона.

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Темы: ЗеленскийвойнаРосcия
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