Киевщина: в Калиновке нашли захоронение замученных мужчин

В селе Калиновка Макаровской ОТГ Бучанского района Киевской области обнаружены захоронение двух мужчин со следами пыток.

Источник: Офис Генерального прокурора

Дословно: "При проведении следственных действий на территории села Калиновка Макаровской ОТГ обнаружено несанкционированное захоронение двух мужчин со следами пыток.

По предварительной информации, военнослужащие вооруженных сил РФ во время оккупации населенного пункта сначала пытали, а затем убили двух мирных жителей. Руки погибших были со сорванными ногтями и завязаны за спиной, на их телах обнаружены огнестрельные ранения".

Детали: Под процессуальным руководством Киево-Святошинской окружной прокуратуры расследуется уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).

Что предшествовало: 29 апреля на территории Бучанского района обнаружили яму с телами трех мужчин, которых солдаты РФ пытали, а затем жестоко убили.

По состоянию на 2 мая, в Киевской области правоохранители уже обнаружили 1202 тела украинских граждан, погибших от рук российских оккупантов. Полиция имеет запросы о 300 пропавших без вести.