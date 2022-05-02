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Киевщина: в Калиновке нашли захоронение замученных мужчин

Катерина ТищенкоПонедельник, 2 мая 2022, 20:31
Киевщина: в Калиновке нашли захоронение замученных мужчин
фото Офиса генпрокурора

В селе Калиновка Макаровской ОТГ Бучанского района Киевской области обнаружены захоронение двух мужчин со следами пыток.

Источник: Офис Генерального прокурора

Дословно: "При проведении следственных действий на территории села Калиновка Макаровской ОТГ обнаружено несанкционированное захоронение двух мужчин со следами пыток.

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По предварительной информации, военнослужащие вооруженных сил РФ во время оккупации населенного пункта сначала пытали, а затем убили двух мирных жителей. Руки погибших были со сорванными ногтями и завязаны за спиной, на их телах обнаружены огнестрельные ранения".

Детали: Под процессуальным руководством Киево-Святошинской окружной прокуратуры расследуется уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).

Что предшествовало: 29 апреля на территории Бучанского района обнаружили яму с телами трех мужчин, которых солдаты РФ пытали, а затем жестоко убили.

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По состоянию на 2 мая, в Киевской области правоохранители уже обнаружили 1202 тела украинских граждан, погибших от рук российских оккупантов. Полиция имеет запросы о 300 пропавших без вести.

Темы: Киевская областьоккупацияРосcиявойна
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