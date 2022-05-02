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Мирного договора с Россией не может быть, только ее капитуляция – Данилов

Мазуренко Алена Понедельник, 2 мая 2022, 21:21

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что мирного договора с Россией не будет. По его словам, агрессор должен капитулировать.

Источник: Данилов в эфире телемарафона

Прямая речь: "С Россией мы можем подписать только ее капитуляцию".

Детали: Секретарь СНБО считает, что никакого мирного соглашения с РФ быть не может.

Также он не слишком верит в гарантии безопасности от международных партнеров. Данилов считает самой большой гарантией для Украины мощь "украинского народа".

По словам Данилова, Украина пока не планирует проводить новую волну мобилизации. Он добавил, что в настоящее время мобилизованные проходят обучение.

Также Данилова удивляет состояние Путина, по его словам, непонятно, что должно быть в голове у человека, решившего напасть на Украину.

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Секретарь СНБО считает неосуществимыми мечты России захватить до 9 мая юг Украины и дойти до Приднестровья.

Он добавил, что победа будет за Украиной, а последствия для "этой страны" (оккупанта - ред.) украинцы еще увидят.

Темы: ДаниловСНБОРосcиявойна
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