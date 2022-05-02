Зеленский о словах Лаврова по поводу евреев: Останется ли посол Израиля в Москве?

Президент Владимир Зеленский считает, что после заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова о евреях-антисемитах и ​​"еврейской крови" Адольфа Гитлера пребывание посла Израиля в РФ оказалось под вопросом.

Источник: обращение Зеленского

Прямая речь: "Вчера, например, министр иностранных дел РФ открыто и не стесняясь сказал, что самые большие антисемиты якобы среди самих евреев и что якобы Гитлер имел еврейскую кровь. Как вообще можно было такое сказать в канун годовщины победы над нацизмом? Эти слова означают, что высший дипломат России переводит на еврейский народ вину за преступления нацистов. Нет слов.

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Конечно, сегодня по поводу этих слов большой скандал в Израиле. Но никто не слышит возражений или оправданий из Москвы. Там молчат, а значит, согласны с тем, что сказал их министр иностранных дел.

После российского ракетного удара по Бабьему Яру в Киеве, после поврежденной обстрелами меноры на месте массовых расстрелов в Дробицком яру возле Харькова, после гибели от российских обстрелов обычных людей, переживших нацистскую оккупацию и нацистские концлагеря такой антисемитский выпад их министра означает, что они забыли все уроки Второй мировой войны. А может, никогда и не учили этих уроков.

Поэтому вопрос – останется ли посол Израиля в Москве, зная такую ​​их позицию, останутся ли отношения с Россией, как обычно?".

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Детали: Зеленский назвал неслучайными слова "великого знатока гитлеризма" Лаврова, а также фильтрационные лагеря россиян для украинцев на захваченных территориях и другие преступления оккупантов.

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