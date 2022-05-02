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Путин предупреждал Венгрию о нападении на Украину, и та захотела часть территорий себе – Данилов

"Европейская правда"Понедельник, 2 мая 2022, 23:12

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Венгрия была заранее предупреждена Россией о нападении на Украину,

Об этом он сказал в понедельник в эфире телемарафона, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Венгрия, открыто заявляющая о своем сотрудничестве с Россией. Более того, она была предупреждена заранее Путиным о том, что будет нападение на нашу страну", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности вступления Украины в НАТО и возможном влиянии Венгрии на этот процесс.

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"Она почему-то считала, что может забрать часть своей территории. Та страна, которая так себя вела - посмотрим, какие последствия будут после этой войны для этой страны", - добавил Данилов.

Ранее Будапешт заявил, что наложит вето на любое европейское предложение, которое приведет к ограничению импорта энергоносителей из России.

Темы: ПутинВенгрияДанилов
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