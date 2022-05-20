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NYT обнародовало доказательства массовой казни в Буче

Анастасия КалатурПятница, 20 мая 2022, 06:00
ФОТО: Vadim Ghirda/Associated Press

Издание The New York Times разыскало доказательства казни российскими десантниками восьмерых мужчин на Яблонской, 144 в Буче.

Источник: NYT

Детали: NYT установило имена всех казненных мужчин и причины, по которым большинство из них стали мишенью.

 
NYT

Это (с верхнего ряда налево) Анатолий Приходько, Андрей Матвийчук, Андрей Вербовой, Денис Руденко, Андрей Дворников, Святослав Туровский, Валерий Котенко и Виталий Карпенко.

Кадры из камеры наблюдения напротив дома 144 показали, что российские десантники заняли Бучу примерно в то же время, когда была казнена группа мужчин. Они управляли транспортными средствами, такими как конструкции БМД-2, БМД-3 и БМД-4, которые используются почти исключительно в Воздушно-десантных войсках России.

Десантники патрулировали район, проводя обыски по домам и работая внутри и снаружи четырехэтажного офисного здания, 144, на Яблонской, которое россияне превратили в базу и полевой госпиталь.

Рядом, на Яблонской, 31, Иван Скиба, 43-летний строитель, и еще пять человек дежурили на импровизированном блокпосту, когда российские вернулись.

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Как рассказал Скиба NYT, у них была граната, бронежилеты и винтовка.

По словам Скибы, предупрежденные по радио, что россияне вернулись в Бучу и двигаются в их направлении, они скрылись в доме рядом с блокпостом вместе с домовладельцем, 53-летним Валерием Котенко, который приносил бойцам чай и кофе.

Позже к ним присоединились еще двое бойцов, Андрей Дворников и Денис Руденко.

Приблизительно через час российские солдаты, производившие обыск, нашли мужчин и под дулом пистолета выгнали из дома всех девяти из них, включая домовладельца. Солдаты обыскали мужчин на наличие татуировок, которые могли бы свидетельствовать о военной принадлежности, и заставили некоторых из них снять зимние куртки и обувь. Затем их проводили на базу по улице Яблонской, 144.

О случившемся дальше журналистам NYT рассказал Скиба и семь гражданских свидетелей, которых российские силы также собрали из соседних домов и держали в отдельной группе.

Свидетели рассказали, что видели группу пленных на стоянке перед российской базой в рубашках, надвинутых на голову. По словам Скибы, российские солдаты заставили их опуститься на колени, а затем почти сразу застрелили Виталия Карпенко.

Отмечается, что один человек был отпущен. По словам местного военного командира и следователей, он находится под следствием; в правительственном документе, с которым ознакомились NYT, говорится, что речь идет о "государственной измене".

Скиба рассказал, что в него выстрелили, и он упал, пуля попала ему в бок.

Тела мужчин, убитых на стоянке и внутри здания, были унесены во двор и вместе с шестью другими жертвами пролежали там почти месяц.

Напомним: Ранее российское медиа "Медуза" опубликовало видео с дрона, снятое с 23 по 30 марта 2022 года в Буче, доказывающее, что люди были убиты во время оккупации городка россиянами.

Темы: БучаКиевская область
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