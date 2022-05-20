Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Россия не применяет лазерное оружие в Украине - Пентагон

"Европейская правда"Пятница, 20 мая 2022, 22:14
пентагон. фото: getty images

У министерства обороны США нет подтверждений применения Россией лазерного оружия в Украине.

Об этом заявил спикер Пентагона Джон Кирби, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

После того, как Россия заявила, что обладает лазерными технологиями, которые могут поражать вражеские беспилотники, официальные лица Пентагона быстро отрицали это утверждение, заявив, что Россия раньше не использовала такие технологии.

"У нас нет никаких признаков использования лазеров, по крайней мере, вооруженных лазеров, в Украине. Нет ничего, чтобы подтверждало это", - сказал Кирби во время брифинга в пятницу.

18 мая вице-премьер РФ Юрий Борисов сообщил, что Россия якобы использует в Украине комплексы лазерного оружия "Задира". По его словам, речь идет о лазерном оружии, которое якобы способно "физически поражать цели, экономя дорогие ракеты".

В РФ не уточнили, на каких участках войны используют такое оружие, а также, какие у него успехи.

Президент Владимир Зеленский считает, что Россия, чувствуя свой провал, начинает придумывать чудооружие, являющееся аналогом нацистской "вундерваффе".

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Росcияоружиевойнаразведка
Главное сегодня

Зеленский подтвердил, что бойцов с "Азовстали" должны вернуть Украине

Зеленский рассказал, почему "попрощался" с некоторыми людьми из своей команды

Экс-генсек НАТО раскритиковал курс Германии по войне в Украине

ISW назвал причины, почему Россия может завышать количество защитников "Азовстали"

Юг: ВСУ уничтожили 36 захватчиков, вражеские танки и "Град"

Гайдай о намерении РФ захватить Луганщину: Шойгу не понимает реального положения вещей

Все новости...
Росcия
Россияне заявляют, что из "Азовстали" вывели всех украинских бойцов: Шойгу уже доложил Путину
Харьков: горожане сообщают про ракетный удар и пожар
Страны Балтии останавливают импорт электричества из РФ
Последние новости
12:13
Экспертиза СБУ подтвердила: вокзал в Краматорске обстреляли оккупанты из "Точки У"
12:10
Движение по Варшавской трассе из Киева в Ковель полностью восстановлено – Кубраков
12:01
В ВОЗ предупреждают о росте случаев обезьяньей оспы в Европе
11:54
Российскую ракету сбили над Виннитчиной
11:44
Зеленский: Мы сломали хребет одной из сильнейших армий мира
11:41
Россия не будет среди гарантов безопасности Украины - Зеленский
11:31
Зеленский рассказал, от чего зависит повестка дня и факт встречи с Путиным
11:23
В НБУ объяснили, зачем сняли курсовые ограничения на наличную валюту
11:12
Президент: Украину сегодня защищает 700 тысяч воинов
11:11
Зеленский подтвердил, что бойцов с "Азовстали" должны вернуть Украине
Все новости...