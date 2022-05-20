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Россия не применяет лазерное оружие в Украине - Пентагон

"Европейская правда"Пятница, 20 мая 2022, 22:14
Россия не применяет лазерное оружие в Украине - Пентагон
пентагон. фото: getty images

У министерства обороны США нет подтверждений применения Россией лазерного оружия в Украине.

Об этом заявил спикер Пентагона Джон Кирби, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

После того, как Россия заявила, что обладает лазерными технологиями, которые могут поражать вражеские беспилотники, официальные лица Пентагона быстро отрицали это утверждение, заявив, что Россия раньше не использовала такие технологии.

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"У нас нет никаких признаков использования лазеров, по крайней мере, вооруженных лазеров, в Украине. Нет ничего, чтобы подтверждало это", - сказал Кирби во время брифинга в пятницу.

18 мая вице-премьер РФ Юрий Борисов сообщил, что Россия якобы использует в Украине комплексы лазерного оружия "Задира". По его словам, речь идет о лазерном оружии, которое якобы способно "физически поражать цели, экономя дорогие ракеты".

В РФ не уточнили, на каких участках войны используют такое оружие, а также, какие у него успехи.

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Президент Владимир Зеленский считает, что Россия, чувствуя свой провал, начинает придумывать чудооружие, являющееся аналогом нацистской "вундерваффе".

Темы: Росcияоружиевойнаразведка
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